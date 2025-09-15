Curso de cabeleireira fortalece autonomia de mulheres Guarani Kaiowá

Certificadas são da Aldeia Amambai e da área de retomada Guapo'y Mirim Tujuri / Foto: Marlon Marinho/IFMS

Quarenta e quatro mulheres e jovens da etnia Guarani Kaiowá, das comunidades Amambai e Guapo’y Mirim Tujuri, receberam no último dia 10 a certificação no curso de cabeleireira realizado pelo IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) em parceria com o MPI (Ministério dos Povos Indígenas). A formação integra o Programa Teko Porã, que busca promover geração de renda e valorização cultural entre os povos indígenas do estado.

A cerimônia aconteceu na Escola Estadual Indígena Mbo Eroy Guarani Kaiowá, com a presença do secretário-executivo do MPI, Eloy Terena, de Aquidauana, e da reitora do IFMS, Elaine Cassiano. Para a gestora, a iniciativa vai além da qualificação profissional. “Esse momento é muito significativo porque reafirma o compromisso do IFMS com a transformação social. Ver essas mulheres concluindo o curso, confiantes e preparadas para gerar renda, mostra a força do Programa Teko Porã e o impacto que podemos alcançar quando unimos política pública e respeito à cultura indígena. O certificado não é apenas um papel, mas o caminho de novas possibilidades para essas mulheres e suas famílias”.

Com carga horária de 42 horas, o curso abordou técnicas de corte, coloração e cuidados com o cabelo, além de conteúdos sobre ética profissional e higiene. As aulas foram conduzidas pelo cabeleireiro Marcos Rogério e realizadas em escolas indígenas de Amambai. Ao final da formação, cada participante recebeu um kit completo de cabeleireira, permitindo que possam iniciar seus próprios atendimentos dentro das comunidades.

Para a professora Cryseverlin Santos, coordenadora da Meta 2 do Teko Porã, o impacto do curso vai além da técnica: “Diante de um cotidiano de violência, preconceitos e invisibilidade, o curso de cabeleireira mostrou às indígenas que elas podem acreditar em si mesmas, conquistar seus sonhos e transformar a realidade em que estão inseridas”. Ela também destaca a função social da capacitação. "Além de colaborar para a geração de renda e o cuidado com a família, é uma inspiração para a comunidade. Ver essas mulheres se dedicando, superando as dificuldades e concluindo o curso com tanta alegria é uma vitória coletiva”.

Entre as formandas está Cilei Benites, de 21 anos, que vive com a irmã mais nova na Aldeia Amambai e já era conhecida por fazer tranças. O curso ampliou seus conhecimentos e sua visão de futuro. “Agora posso fazer trança indígena e trabalhar como cabeleireira na nossa aldeia. E isso pode melhorar muito a minha vida porque para cortar o cabelo a gente precisa ir na cidade”, contou.

Mais do que uma nova profissão, a jovem viu no aprendizado uma chance real de transformação. “Quero montar um salão aqui na minha aldeia. É uma profissão de orgulho e dignidade, é oportunidade de transformar, levando autoestima e confiança para a comunidade. Agora temos um talento especial para trabalhar, é uma arte que vai nas mãos e que o resultado final faz as pessoas se sentirem lindas e maravilhosas”, declarou.

O Programa Teko Porã foi lançado em abril de 2025 e tem como objetivo promover o bem viver das comunidades Guarani Kaiowá no sul de Mato Grosso do Sul. Executado com recursos do Ministério dos Povos Indígenas por meio de um Termo de Execução Descentralizada de R$ 6,8 milhões, o programa prevê a realização de oito metas até março de 2026, entre elas ações de segurança alimentar, fortalecimento territorial e formação profissional.

Além dos cursos já realizados, como o de cabeleireira, o programa também atua com oficinas de artesanato, ações educativas e projetos voltados à criação de galinhas e formação de roças em comunidades como Kurussu Ambá, no município de Coronel Sapucaia. Ao todo, mais de 140 indígenas participam diretamente das atividades como bolsistas, junto com outros 50 profissionais de áreas diversas como antropologia, zootecnia e psicologia.

