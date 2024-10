Curso de economia criativa reuniu mais de 160 participantes em MS

O programa MS Qualifica, voltado para a Economia Criativa, encerrou com sucesso suas atividades dos meses de agosto e setembro, reunindo mais de 160 participantes em cursos que abordaram temas como gestão financeira, empreendedorismo, marketing digital, identidade visual e relacionamento com o cliente.

A série de cursos, com objetivo de atender às demandas do mercado de trabalho criativo, ampliando as perspectivas de emprego e qualificando a mão de obra artística, foi promovida pela Superintendência Estadual de Economia Criativa e Políticas Integradas, pasta subordinada à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), em parceria com a Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia) e Funtrab (Fundação do Trabalho do Mato Grosso do Sul).

As capacitações foram ministradas pelo Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), e uma confraternização marcou o encerramento dessa jornada, na terça-feira (1º).

Marcelo Miranda, secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, destacou a importância do programa MS Qualifica para o fortalecimento da economia criativa em Mato Grosso do Sul.

"Estamos investindo na qualificação dos nossos talentos locais porque acreditamos que a economia criativa é uma poderosa ferramenta de desenvolvimento para Mato Grosso do Sul. O MS Qualifica oferece o conhecimento necessário para que nossos empreendedores criativos se destaquem, gerando renda e movimentando o setor cultural do Estado. Essa iniciativa reforça nosso compromisso em apoiar quem faz da criatividade uma fonte de inovação e transformação social".

Superintendente estadual de Economia Criativa e Políticas Integradas, Luciana Azambuja explicou o processo de implementação dos cursos.

"Em julho, firmamos uma parceria entre a Setesc, Semadesc e Funtrab para oferecer oito cursos gratuitos no âmbito do MS Qualifica. Hoje, estamos celebrando o resultado com parte dos alunos e expositores que participaram dos cursos. Tivemos mais de 160 participantes, que agora estão mais preparados para gerir seus negócios, dar visibilidade às suas marcas e aumentar as vendas. É uma prova de que estamos no caminho certo ao promover a qualificação de empreendedores e artistas criativos de Mato Grosso do Sul".

A importância da formação específica para a economia criativa foi destacada por Marina Dobashi, diretora-presidente da Funtrab. Segundo ela, a Setesc procurou a Funtrab com o objetivo de criar cursos voltados à formação de pessoas nesse setor, ainda não contemplado na base da Fundação.

"Assim, unimos forças com o Senac e a Fundação do Trabalho para criar uma grade que atendesse a essa demanda. Hoje, estamos formando a primeira turma de profissionais focados nesse segmento, preparados para atender o mercado de empreendedorismo inovador no setor de entretenimento".

Para Icaro Maranhã, representante da música underground sul-mato-grossense, a experiência com os cursos oferecidos pelo MS Qualifica foi transformadora.

"Os cursos foram muito esclarecedores e abriram minha mente para aspectos de gestão financeira e econômica, áreas que geralmente não damos tanta atenção na música. Também aprendi muito sobre identidade, marketing e fotografia. Já conseguimos organizar uma feira dentro do nosso movimento 'MS Mais Underground', com bandas, expositores e uma grande diversidade de arte e cultura, fortalecendo o cenário underground".

Geise Bruna Cabezas, ourives e joalheira, aproveitou a confraternização de encerramento dos cursos para expor seus produtos e destacou a importância da qualificação. Participante de quase todos os cursos oferecidos, ela mencionou que os módulos de finanças e fotografia foram fundamentais.

"Eles me ajudaram a precificar minhas peças corretamente e a apresentá-las de forma atrativa nas redes sociais. Sem essa qualificação, fica fácil se perder e transformar o que poderia ser um trabalho em apenas um hobby".