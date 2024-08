Dama da Viola, Helena Meirelles é homenageada em exposição

O MIS (Museu da Imagem e do Som), vinculado à FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), apresenta a exposição historiográfica "100 Anos da Grande Dama da Viola", em homenagem ao centenário de Helena Meirelles. Com curadoria do fotógrafo Bolivar Porto, a mostra reúne fotografias e recortes de jornais que retratam a trajetória da violeira nascida em Bataguassu. A mostra permanece até 15 de setembro no MIS.

Bolivar Porto foi convidado para organizar a exposição pela coordenadora da Concha Acústica Helena Meirelles, Wanda Brito.

“Quando a Wanda me procurou, prontamente aceitei o desafio. Como não foi possível trazer o acervo original de Helena para Campo Grande, decidimos criar peças com base nas muitas fotografias e referências que encontramos durante a pesquisa. A exposição apresenta imagens, caricaturas, textos e registros de premiações que revelam até onde Helena Meirelles chegou em termos de reconhecimento público. É uma pequena, mas significativa, exposição historiográfica que conta a história de uma das maiores referências da música caipira brasileira", explica Porto.

A exposição no MIS integra uma série de eventos em comemoração aos cem anos de Helena Meirelles. A programação começou com uma sessão solene na Assembleia Legislativa, na terça-feira (13), onde musicistas sul-mato-grossenses foram homenageadas com comendas de honra.

Nesta quinta-feira (15), na Concha Acústica Helena Meirelles, em Campo Grande, o público pôde assistir a uma apresentação do Quarteto Instrumental Prelúdio, sob a batuta do Maestro Eduardo Martinelli, e à participação especial da violeira Elizeth Gonçalves, de Corumbá.

Além disso, foi inaugurado o projeto "Centenário Helena Meirelles – A Lenda da Viola", do artista visual Kelton Medeiros, que recebeu apoio do FIC-MS (Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul). As comemorações terminam nesta sexta-feira (16), ainda na Concha Acústica, com o III Festival da Canção das Escolas Estaduais (SED – MS) – Prêmio Helena Meirelles 100 Anos, às 16 horas.

Helena Meirelles

Nascida em Bataguassu, na época distrito de Nova Andradina, Helena Pereira Meirelles cresceu rodeada de peões, comitivas e violeiros. Fascinada pelas violas caipiras, aprendeu a tocar às escondidas, pois sua família não permitia. Aos poucos, ficou conhecida entre os boiadeiros da região.

Casou-se aos 17 anos por imposição dos pais, abandonando o marido pouco tempo depois para juntar-se a um paraguaio que tocava violão e violino. Após outra separação, decidiu tocar viola em bares e farras, deixando os filhos com pais adotivos, até encontrar seu terceiro marido, com quem viveu por mais de 35 anos.