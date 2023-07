'Dança Juventude' estimula a criatividade e autoconfiança em aulas de danças urbanas

Neste sábado (22) acontece o lançamento do projeto "Dança Juventude", que vai oferecer aulas de danças urbanas/breaking e outros ritmos gratuitamente. As atividades serão oferecidas às pessoas a partir de 15 anos e promete estimular a criatividade, autoconfiança e disciplina dos alunos.

As aulas serão ministradas pelos professores Cadu, Jeizzy e Márcio e acontecerão aos sábados, na sede da SEJUV (Secretaria Municipal da Juventude) e às terças e quintas, no Parque Ayrton Senna e Orla Morena. Além dos três pontos já definidos, outros três polos estão em análise para sediarem as aulas do projeto.

“A dança traz inúmeros benefícios, tanto para corpo quanto para a mente, além de ser uma forma de transmitir sentimentos, ajudando quem pratica a superar inseguranças, reduzindo a ansiedade e elevando a autoestima”, explica o secretário da Juventude, Maicon Nogueira.

Para dar início oficialmente às atividades, neste sábado acontece o Festival Nacional de Breaking “Quando as ruas Chamam”, etapa eliminatória Centro-Oeste, com apresentação de Popping, Breaking, Slam Poesia, Locking e Beatbox. O evento conta com o apoio do Quando as Ruas Chamam, um dos maiores e mais importantes festivais de dança de rua do país.-