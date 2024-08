MS ao Vivo apresenta Lenine de graça no dia 18

Divulgação

No dia 18 de agosto, o MS ao Vivo levará ao Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, um verdadeiro espetáculo da MPB (Música Popular Brasileira), com show Lenine e apresentação regional de Guilherme Rondon, que fará a abertura.



A entrada é gratuita e os shows começam às 17 horas. O projeto é uma realização do Governo de Mato Grosso do Sul, Setesc (Secretaria do Estado de Turismo, Esporte e Cultura), FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) e Sesc-MS (Serviço Social do Comércio de Mato Grosso do Sul).



Guilherme Rondon



O instrumentista, cantor, compositor e arranjador Guilherme Rondon, nascido em Corumbá, no Pantanal do Paiaguás, iniciou sua jornada musical ainda na infância, aprendendo a tocar piano com a mãe. Em 1967, mudou-se para São Paulo e começou a tocar violão de forma autodidata. Mais tarde, estudou no Clam (Canto Livre de Aprendizado Musical), escola de música do Zimbo Trio.



No ano de 1979, Rondon se estabeleceu em Mato Grosso do Sul e participou de diversos shows coletivos, como “Prata da Casa”, “Estranhas Coincidências”, “Iso Fischer Convida” e “Viagem”, ao lado de Tetê Espíndola, Tavinho Moura e Amir Sater.



Em 1991, lançou o disco “Rondon & Fígar”, com João Fígar, que recebeu o Prêmio Sharp no ano seguinte na categoria Melhor Música Regional pela canção “Paiaguás”, parceria com Paulo Simões.



Posteriormente, em 1996, integrou o Projeto Pixinguinha, realizando apresentações com Danilo Caymmi em várias cidades do Norte do Brasil. No mesmo ano, criou o grupo Chalana de Prata, ao lado de Celito Espíndola, Paulo Simões e Dino Rocha, com o qual lançou o CD homônimo e realizou shows por todo o país.



Já em 2001, lançou o CD “Claro que sim” (Rainbow Records), com participações de Danilo Caymmi, Jaques Morelenbaum, Almir Sater, entre outros. Assinou trilhas sonoras para programas de televisão, como “Pesca Brasil” (Rede CNT) e “TV Colosso” (Rede Globo).



Dez anos depois, em 2012, lançou o CD “Made in Pantanal”, que inclui canções como “Também lembrei de você”, “Vida real”, “Rio de descer”, entre outras. O disco contou com a participação dos músicos Alex Mesquita, Orlando Bonzi, Sandro Moreno e Daniel Rondon.



Guilherme Rondon é reconhecido por sua maestria na fusão de ritmos tradicionais, como guarânias, polcas e chamamé, com uma abordagem contemporânea.



Lenine



Neste show do MS ao Vivo, Lenine se apresentará acompanhado pela Spokfrevo Orquestra, prometendo um espetáculo vibrante com um roteiro repleto de sucessos e clássicos. O encontro de duas potências pernambucanas promete agitar o público com uma performance arrebatadora.



Lenine, conhecido como “Cantautor”, é responsável por sucessos como "Leão do Norte" e "Paciência". Vencedor de seis Grammys Latinos e diversos prêmios no Brasil e no mundo, é renomado por suas fusões de ritmos e seu violão multifônico e percussivo. Sua obra, que inclui produções para TV, cinema e dança, como no Grupo Corpo, reflete sua preocupação com o planeta, presente tanto na poesia quanto na prática diária.



A Spokfrevo Orquestra, por sua vez, é uma referência no Frevo Contemporâneo, tendo se destacado em festivais de música nacionais e internacionais. A orquestra é conhecida por sua contribuição à internacionalização do frevo, levando o gênero a novos patamares e lugares antes inimaginados.



Ambos os artistas valorizam e perpetuam a cultura pernambucana, prometendo um dia inesquecível para todos os presentes.