Destaramelado: é o mais novo livro da escritora Vanda Ferreira, a "Bugra Sarara"

Vanda é uma multiartista voltada para a escrita / Arquivo Pessoal

Dezembro nem chegou direito e já tem novidades no eixo literário de Mato Grosso do Sul. É o livro “Destaramelado - para libertar pensamento e sentimento”, da escritora Vanda Ferreira, que acaba de ser lançado.

Com 150 páginas, a obra é a décima quarta publicação da carreira literária da autora, que neste trabalho buscou jogar luz sobre um tema bastante recorrente na internet: a resiliência. “’Destaramelado’ conta com 33 textos que vão da crônica à prosa poética.

Embora diferente, Destaramelar é uma palavra existente no dicionário que significa girar a tramela (janela ou porta), abrir, soltar ou destravar. Algo similar que acontece na escrita da autora que, nessa recente obra, dá liberdade às palavras para abordar temas inerentes ao ser humano.

"São conteúdos que convidam o leitor a se aprofundar na complexidade e na beleza das emoções humanas. Com textos que exploram temas como amor, dor, esperança e superação. Assuntos inerentes da vida humana e que, não por acaso, também estão presentes em diversos perfis de influencers, famosos, das redes sociais”, sintetiza a própria escritora.

Com uma escrita envolvente, Vanda busca despertar reflexões sobre a vida, a passagem do tempo, as relações humanas e as questões existenciais que permeiam a jornada pessoal de cada indivíduo.

O livro está disponível para compra pelo instagram @vandaferreirabugrasarara e pode ser adquirido por R$ 35,00.



O lançamento do livro contou com apoio da Sectur – Secretaria de Cultura e Turismo de Campo Grande, vinculada à PMCG – Prefeitura Municipal de Campo Grande. A noite de autógrafos foi promovida na última quinta-feira, 30 de novembro, no Armazém Cultural, centro de Campo Grande.

Vanda Ferreira

Conhecida pelo apelido de Bugra Sarará, Vanda Ferreira é casada, mãe de 4 filhos e avó. Tem em seus 25 anos de arte, 14 livros lançados e mais de 40 livros em que é co-autora.

Natural de Campo Grande, ela é uma multiartista voltada para a escrita, produção de artes visuais, palestra e ativismo socioambiental.