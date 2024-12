Documentário dirigido por professor vítima de latrocínio tem estreia hoje

Divulgação

O documentário “Onde Você Estava?” será lançado nesta quarta-feira (18), às 19h, no Teatro Aracy Balabanian, em Campo Grande.

A obra, dirigida pelo professor Roberto Figueiredo, ganha um significado especial após o falecimento do cineasta e educador, ocorrido na última sexta-feira (13).

Originalmente prevista, a estreia foi mantida como uma homenagem ao professor, fruto de uma decisão conjunta entre a UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), a Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) e os familiares de Figueiredo.

De acordo com a pró-reitora de Graduação e Extensão da UCDB, Rubia Renata Marques, o lançamento em 2024 era um desejo expresso do professor, especialmente por coincidir com os 45 anos da instalação do Estado de Mato Grosso do Sul, em 1979. “O professor Roberto insistiu muito para que o documentário fosse exibido ainda neste ano. Em conversa com a família Figueiredo, respeitamos seu desejo e mantivemos a data. A Fundação de Cultura viabilizou a mudança do local para o Teatro Aracy Balabanian, garantindo que o lançamento ocorresse como ele sonhou”, destacou Rubia.

O documentário reúne depoimentos de historiadores, jornalistas, artistas e comerciantes que vivenciaram os acontecimentos que marcaram a divisão de Mato Grosso em 1977 e a instalação de Mato Grosso do Sul dois anos depois. A obra reflete sobre a identidade cultural do estado e os impactos da mudança histórica sob diferentes perspectivas.

Em entrevista concedida no último dia 11, durante a divulgação do lançamento, Roberto Figueiredo compartilhou sua motivação pessoal para criar o documentário. “Sempre quis entender os sentimentos da população na época da instalação de Mato Grosso do Sul. Eu, por exemplo, morava em Três Lagoas e fazia faculdade, e tudo isso parecia muito distante. Fomos pegos de surpresa, principalmente nós do interior, que não sabíamos nada sobre o movimento separatista ou a lei assinada em 1977. Em 1979, a instalação oficial nos surpreendeu ainda mais. Essa dúvida sempre permaneceu: de onde surgiu essa ideia que se concretizou naquele momento?”, explicou o diretor.

O filme apresenta uma coleção de olhares sobre esse marco histórico, construída a partir de dez entrevistas realizadas com personalidades como Lenilde Ramos, Américo Calheiros, Marília Leite, Yara Penteado, Humberto Espíndola, Jonir Figueiredo, Gelásio Roque, Marisa Machado, Fausto Brites e Douglas Alves Silva. Cada depoimento traz uma perspectiva única, compondo um registro histórico que transcende o simples relato dos fatos.

A exibição do documentário se transforma em um tributo à trajetória de Roberto Figueiredo, que dedicou sua vida à educação e à preservação da memória cultural de Mato Grosso do Sul.

Serviço

Lançamento do documentário “Onde Você Estava?”

Data: 18 de dezembro de 2024

Horário: 19h

Local: Teatro Aracy Balabanian – Campo Grande