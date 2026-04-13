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CULTURA

Documentário sobre mulheres Terena será lançado na Câmara de Aquidauana

A exibição acontece nesta sexta-feira (17) às 19h, na Câmara Municipal, com entrada gratuita.

Redação

Publicado em 13/04/2026 às 15:40

Atualizado em 13/04/2026 às 17:02

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Aquidauana será palco, no próximo dia 17 de abril (sexta-feira), do lançamento do documentário “Migração das Mulheres Terena: vivências, histórias e desafios”. A exibição acontece às 19h, na Câmara Municipal, com entrada gratuita.

Dirigido por Lindomar Lili, o filme apresenta um retrato sensível da realidade vivida por mulheres indígenas da etnia Terena, abordando suas experiências de deslocamento, desafios na vida urbana e processos de reconstrução pessoal.

A produção acompanha a trajetória de dez mulheres: Ana Maria dos Santos, Apolinária Marques, Celina Gomes, Crislaine dos Santos Gabriel, Eloiza Floriano Justino, Floriza Moreira Molina, Janes Joaquim, Rosângela Arruda, Sebastiana Lourenço e Vanusa Gabriel. Ao longo do documentário, elas compartilham vivências marcadas por despedidas, preconceito e adaptação a novos contextos sociais.

O roteiro é assinado por PC Desidério, com produção cultural de Sidney Baconepa Monzilar. A equipe também conta com Douglas Sebastião na assistência de produção, além de Janete Azambuja Lili e Jean Carlos Lili Sebastião. A fotografia é de Joezer Gabriel, com trilha sonora de Mariana Terena e interpretação em Libras por Juliete Cândido.

A iniciativa é realizada pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, com apoio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), do Governo de Mato Grosso do Sul, dentro da Política Nacional Aldir Blanc, e do Ministério da Cultura, por meio do Governo Federal.

A obra propõe uma reflexão sobre o papel da mulher indígena no Brasil contemporâneo, destacando histórias que muitas vezes permanecem invisibilizadas. A expectativa é que o evento reúna comunidade, lideranças indígenas, estudantes e interessados em cultura para uma noite de valorização e diálogo.

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