Edital vai contemplar pioneiros das artes de MS

Daniel Reino/Setesc

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), com recursos do Ministério da Cultura e da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura), abriu inscrições para o “Prêmio Pioneiros das Artes de MS”. O edital visa reconhecer agentes culturais com trajetória consolidada e relevante contribuição para o cenário artístico do estado.

O edital busca selecionar projetos culturais apresentados por artistas com idade igual ou superior a 60 anos, que comprovem no mínimo 10 anos de atuação na área escolhida. Além disso, é necessário que os participantes sejam nascidos no estado ou residentes há pelo menos três anos.

Serão premiados até 40 projetos, cada um recebendo R$ 10 mil, totalizando R$ 400 mil em investimentos. Caso haja saldo orçamentário de outros editais ou interesse público, o número de vagas poderá ser ampliado.

Podem concorrer artistas, músicos, escritores, cineastas, artesãos, gestores de espaços culturais e outros fazedores de cultura que atuem em áreas como teatro, dança, circo, artes visuais, artesanato, culturas urbanas e de rua, culturas periféricas, LGBTQIA+, design e moda, literatura, livro e leitura, cultura popular, indígena e negra, povos e comunidades tradicionais, capoeira, museu, arquivo e biblioteca, música e patrimônio cultural. Cada participante poderá inscrever apenas um projeto, em uma única categoria, sendo permitido o recebimento de apenas uma premiação.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela plataforma Prosas, entre 12 de dezembro de 2024, às 8h, e 12 de janeiro de 2025, às 18h (horário de Brasília). O processo de seleção será dividido em duas etapas. A primeira consistirá na avaliação de mérito, analisando a relevância cultural e o impacto do projeto. Na segunda etapa, será realizada a análise documental para verificar a conformidade com os critérios do edital.