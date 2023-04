Em homenagem a Delinha, MS terá Dia do Rasqueado todo 7 de setembro 

Artista arrastava multidões aos palcos / (Foto: Divulgação)

A cantora Delinha, a Dama do Rasqueado, partiu e deixou legado inesquecível em Mato Grosso do Sul. O Governo do Estado oficializou o dia 7 de setembro como o Dia Estadual do Raqueado, em homenagem a artista sul-mato-grossense.

Conforme Da nova lei, a data deve ser celebrada, anualmente, todo dia 7 de setembro, por ser o dia de nascimento de Delinha – Delanira Pereira Gonçalves, que nasceu em 1936, em Vista Alegre, Distrito de Maracaju.

“Nada mais justo do que um dia para homenagear o rasqueado e sua dama, a cantora Delinha, que com sua música alcançou todo o Brasil e levou o nome do nosso estado para os palcos. A equipe da FCMS irá na semana que vem se reunir para organizar um evento para comemorar o Dia Estadual do Rasqueado. Um evento que deverá ser uma grande homenagem à música e à Dama do Rasqueado, no mês de setembro", disse Max Freitas, diretor presidente da Fundação de Cultura de MS.

Artista da terra

Delinha faleceu aos 86 anos, no dia 16 de junho de 2022. Dupla com Delinho, arrastavam palcos que arrastava multidões para os bailes. A chamamezeira se mudou para Campo Grande com os pais, aos 8 anos, para morar na conhecida casinha de madeira, no bairro Amambaí, onde viveu com a família até os últimos dias,

Pela música, conheceu Délio, seu companheiro em mais de 50 anos de carreira. Os dois se casaram em 1958 e ficaram conhecidos como o “casal de onças do Mato Grosso”. A dupla gravou 19 LP’s, 2 Compactos, 14 discos de 78 rotações, 4 CD’s e 2 DVD’s; são a dupla e os artistas sul-mato-grossenses com a maior discografia da história do Estado com 32 títulos.

Quando completou 80 anos, em 2016, Delinha virou estrela de um documentário sul-mato-grossense: “A Dama do Rasqueado”, da cineasta Marinete Pinheiro. No ano seguinte, o filme foi vencedor da Mostra Nacional do Sesc e rodou o País com exibições gratuitas.