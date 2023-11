Empresa do show de Taylor Swift divulga regras para reembolso

Getty Images

T4F, empresa responsável pelo "The Eras Tour" no Brasil, divulgou as regras para reembolso do show adiado de sábado (18) para segunda (20), no Engenhão, de Taylor Swift.

Os interessados em solicitar o reembolsou devem preencher um formulário disponibilizado no site "The Eras Tour" até as 6h (de Brasília) do dia 20 de novembro. "O cancelamento é irreversível e o formulário só poderá ser preenchido uma vez pelo titular da compra e por número de pedido."

Os ingressos do dia 18 de novembro continuam válidos para 20 de novembro. "Você já tem o seu ingresso e acesso ao evento garantido e nenhuma ação extra é necessária."

Adiamento de show

Taylor Swift adiou o show que faria ontem no Rio de Janeiro após a morte de Ana Clara na sexta (17) e o forte calor na cidade neste sábado (18). A capital fluminense atingiu 42,5°C, com sensação térmica de quase 60°C, segundo Inmet. Os fãs que estavam no estádio choraram e vaiaram ao saber da notícia.