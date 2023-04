Encenação da Paixão de Cristo emociona multidão em Aquidauana 

Uma multidão viu de perto e se emocionou com encenação do espetáculo A Paixão de Cristo, que ocorreu na sexta-feira, 7, e no sábado, 8, em frente à Igreja Matriz, de Aquidauana.

O Paixão de Cristo é um evento cultural, religioso, que envolve várias denominações e já está em sua 8ª edição. O espetáculo sempre atrai um grande público e, no fim de semana, não foi diferente, segundo a assessoria de imprensa da prefeitura.

O evento é uma realização e custeado pela Prefeitura de Aquidauana e Câmara Municipal de Aquidauana, com organização da Paróquia Imaculada Conceição e do Instituto AquidaArte, sob direção do vereador Humberto Torres.

O espetáculo tem também o apoio das Secretarias Municipais de Administração, Finanças, Planejamento, SECTUR (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), Demutran (Departamento Municipal de Trânsito), ABIMC (Associação Redentorista Beneficente Imaculada Conceição), SAMU, PM, Corpo de Bombeiros, Governo do Estado via SETESCC (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania) e Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.