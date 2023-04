Encontro de chamamé, aniversário de museu e feiras: veja o que fazer na Capital

O último dia do encontro terá muita música e gastronomia / (Foto: Divulgação)

Diversas atividades culturais continuam em Campo Grande neste domingo, 16. Na agenda cultural ainda tem as comemorações ao mês dos Povos Originários, no Memorial da Cultura Indígena, reunião do grupo Leia Mulheres e espetáculos para as crianças.

A Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania) listou os principais eventos do fim de semana para ninguém dizer que Campo Grande não tem o que fazer.

Cronograma

Feira Bosque da Paz - A feira que já se consolidou na agenda do campo-grandense tem edição neste domingo com artesanato, moda, gastronomia, antiguidades e atrações culturais.

Hora: 9h às 14h

Local: Kame Takaiassu com Rua das Folhagens - Carandá Bosque

Entrada: Gratuita

6º Costelão Cotolengo - Vamos ajudar? A costela será feita pelos Reis do Costelão, de forma voluntária. Toda renda arrecadada será revertida para as crianças e adultos com paralisia cerebral que são atendidos pelo Cotolengo.

Hora: 11h30

Local: Jamil Basmage, 996, Mata do Jacinto

Entrada: R$ 55,00 (toda renda será revertida para o Cotolengo)

3° Encontro de Chamamezeiros - O último dia do encontro terá muita música e gastronomia. Quem sobe ao palco hoje são Grupo Surungo Bueno, Jakeline Sanfoneira, e Grupo Chama Campeira. O público também pode curtir o encontro através das redes sociais oficiais do evento e pelo canal do YouTube “Chamamé MS”.