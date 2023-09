Encontro de gestores da cultura vai orientar servidores para a realização de conferências municipais

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul realiza nesta quarta-feira (13) o Encontro Estadual dos Gestores Municipais da Cultura. O evento ocorrerá no auditório do Hotel Internacional, a partir das 8 horas, e vai até as 18 horas.

Segundo o coordenador da conferência, Silvio Lobo, o objetivo do Encontro Estadual de Gestores Municipais da Cultura é promover um debate sobre a organização, a estrutura e o funcionamento das conferências municipais.

"É dar a todos os secretários municipais, aos gestores municipais orientações e passo a passo para organizar as conferências municipais juntamente com os conselhos municipais de cultura. Nossa intenção é fazer um pré-debate a respeito dessa estrutura, do funcionamento, da escolha de delegados, do debate à fórmula de aprovação das propostas para encaminhamento à Conferência Estadual, que será realizada nos dias 20, 21 e 22 de novembro. Com isso a gente pretende dar melhores condições às prefeituras para realizar as conferências".

Silvio atenta para a necessidade de a conferência estadual atender a realidade de Mato Grosso do Sul. "É necessário que as conferências municipais sejam plenamente realizadas, profundamente debatidas e que as questões voltadas à cultura local sejam trazidas para a conferência estadual", conta, completando.

"Nós vamos elencar quais são os eixos estabelecidos pela Conferência Nacional, que todo o debate vai ser em torno destes seis eixos, e amos procurar dinamizar a forma com que este debate será desenvolvido da melhor forma possível, que permita ao final escolher propostas que convirjam realmente para a necessidade dos municípios".

Lobo ainda diz que o debate se dará também com relação aos Sistemas Municipais de Cultura, ao Plano Municipal de Cultura, e ao plano que está previsto como decenal - que talvez seja estabelecido em prazo menor, quadrienal, coincidindo com o PPA.

"Talvez, vamos debater isso, a existência dos Conselhos Municipais, suas atribuições, competências, formação, além disso o Fundo Municipal de Cultura, tanto o Fundo, o Conselho, os Sistemas são obrigatórios e no Sistema Nacional de Cultura para que os municípios possam receber as verbas devidas referentes à cultura", conclui.

O Encontro Estadual de Gestores Municipais da Cultura é direcionado apenas aos gestores de cultura. O Hotel Internacional fica na Rua Alan Kardec, 245, Bairro Amambaí.