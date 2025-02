Encontro do Codesul fortalece cooperação entre estados

Divulgação

O encontro da Comissão Permanente de Turismo, Cultura e Esporte do Codesul (Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul) realizado em Bonito (MS), no último fim de semana, nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, consolidou importantes avanços na cooperação interestadual.

Representantes do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul discutiram estratégias e projetos integrados, reforçando a unidade entre os estados na busca pelo desenvolvimento sustentável e pela promoção regional.

Este foi o primeiro encontro presencial da Comissão Permanente na gestão 2024-2025, proporcionando uma oportunidade para estreitar laços entre os estados e alinhar as principais demandas do setor.

Em reuniões anteriores, os secretários já haviam definido eixos prioritários de atuação, mas a interação presencial permitiu debates mais aprofundados e a formulação de propostas concretas. A cooperação entre as fundações estaduais foi um dos pontos centrais do evento, promovendo a troca de experiências e a consolidação de uma agenda conjunta.

No primeiro dia do evento, os trabalhos foram organizados em GTs (Grupos de Trabalho) específicos para cada setor: turismo, cultura e esporte. Sob a coordenação de especialistas de cada área, os participantes debateram temas estratégicos, apresentaram desafios e sugeriram soluções para fortalecer a integração entre os estados.

O formato dinâmico e participativo permitiu que os gestores identificassem ações conjuntas que podem ser implementadas nos próximos anos.

O GT da Cultura, coordenado por Eduardo Mendes, diretor-presidente da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), concentrou-se na defesa dos recursos da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc) e na criação de novos projetos de difusão cultural.

"Nossa preocupação é garantir que os recursos do PNAB sejam preservados. Precisamos nos mobilizar para evitar cortes e assegurar que os estados que integram o Codesul tenham acesso justo a esses recursos", afirmou Mendes.

Uma das iniciativas aprovadas no encontro foi a criação da Mostra Codesul de Cinema, que será exibida simultaneamente nos quatro estados. "Temos uma produção audiovisual riquíssima graças à Lei Paulo Gustavo. Vamos levar esses filmes para cinemas, espaços culturais e TVs educativas, sem demandar investimentos altos", destacou.

Outro projeto discutido é a plataforma de credenciamento de artistas do Codesul, que visa mapear e divulgar profissionais da cultura nos quatro estados. "Isso fortalece nossa cadeia produtiva e garante oportunidades de intercâmbio artístico, gerando emprego e renda", concluiu Mendes.

No campo esportivo, o diretor-presidente da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), Paulo Ricardo Nuñez, destacou a importância da entrada do esporte no consórcio do Codesul.

"Essa integração é fundamental. O intercâmbio de experiências nos permitiu identificar gargalos, como a dificuldade de acesso aos recursos federais e a falta de regulamentação das apostas esportivas".

O GT do Esporte definiu quatro prioridades imediatas: a regulamentação da Lei Geral do Esporte, a destinação de recursos das apostas esportivas para o setor, a simplificação da prestação de contas de projetos esportivos e o financiamento das passagens para competições nacionais. “É um absurdo que cada estado precise bancar as passagens para os Jogos Escolares Nacionais. O governo federal tem condições de auxiliar nisso, e é algo que vamos cobrar”, afirmou.

Uma iniciativa proposta no encontro foi a criação de um evento esportivo interestadual, reunindo seleções de base dos quatro estados. “Seria um grande passo para fortalecer o esporte regional e criar uma vitrine para nossos jovens atletas”, concluiu Nuñez.

O diretor-presidente da Fundtur-MS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), Bruno Wendling, salientou a necessidade de fortalecer a identidade turística regional para ampliar a visibilidade do Codesul nos mercados nacional e internacional. “A gente sai com o posicionamento de fortalecer a identidade do turismo integrado. Não estamos mexendo nas estratégias individuais de cada estado, mas sim criando uma convergência de imagem e identidade para que isso se traduza em ações de promoção. O workshop com a Embratur em fevereiro vai ser essencial para definir esse posicionamento”, explicou.

Ele também ressaltou a participação dos estados em eventos estratégicos do setor, como a feira WTM Latin America, que acontece em abril. “Queremos evitar erros do passado, quando produtos eram formatados sem aceitação do mercado. A reunião com operadores nacionais e internacionais será um passo essencial para garantir a viabilidade comercial dos roteiros turísticos do Codesul”, acrescentou.

Unidade entre os estados

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura de Mato Grosso do Sul, Marcelo Miranda, enfatizou a importância da união entre os estados. “Temos quatro governadores de peso, quase 90 deputados federais e 12 senadores. Precisamos atuar juntos para garantir avanços e fortalecer nossa região”.

“A integração entre os estados é crucial para a criação de soluções inovadoras, a implementação de projetos estruturantes e o desenvolvimento econômico. Juntos, podemos construir uma região mais forte, próspera e competitiva no cenário nacional e internacional, promovendo qualidade de vida e oportunidades para todos os cidadãos”, acrescentou Miranda.

O evento também contou com a participação do secretário executivo do Codesul, Jader Rieffe Afonso, que destacou a convergência de propostas entre os estados. “Fiquei muito feliz ao ver que cada área identificou prioridades claras para curto, médio e longo prazo. Isso reforça o compromisso dos governadores com resultados concretos”, pontuou.

Além das discussões técnicas, os participantes visitaram pontos turísticos icônicos de Bonito, como a Gruta do Lago Azul e o Parque Ecológico Rio Formoso. As visitas reforçaram a importância do turismo como motor econômico e elemento de integração cultural. O encontro encerrou-se com a definição de um cronograma de ações conjuntas e a expectativa de que novos avanços sejam apresentados na próxima reunião do Codesul.