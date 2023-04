Escola Erso Gomes encerra programação de homenagem aos Povos Originários

Atividade envolveu alunos da comunidade indígena / (Foto: Divulgação)

Escola Erso Gomes, em Aquidauana, encerrou nesta terça-feira, 25, a programação de homenagem e atividades em alusão aos Povos Originários. O projeto interdisciplinar para levou o tema de "Resistência Sempre".

Segundo a Semed (Secretaria Municipal de Educação), as atividades começaram no dia 5 deste mês, com objetivo de reconhecer a importância dos povos originários na formação da sociedade brasileira e no contexto atual, valorizando a sua cultura e suas origens, a pluralidade étnica e suas contribuições.

O projeto envolveu alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental da escola. Conforme explicou a direção da escola, a missão ao realizar o projeto é colocar a escola como local de socialização e democratização do acesso ao conhecimento, bem como, promover a construção ética e étnica no espaço estudantil, que são importantes pilares na formação de pessoas conscientes, criticas, engajadas e com potencial de transformação de si mesmas e da sociedade.

Durante essa terça-feira (25), acontece a culminância do projeto com a realização de várias atividades como palestras apresentações culturais na quadra da escola, com a participação dos alunos, autoridades e convidados.

No evento, aconteceram as apresentações: dança Siputrena, com as mulheres da Aldeia Aldeinha de Anastácio e da Escola Indígena Guilhermina da Silva; dança da Ema, com os homens do grupo de dança da Aldeia Aldeinha.

Em seguida, foi realizado um desfile com os alunos do 8º ao 9º ano da Escola Erso Gomes, que retrataram o grafismo nas roupas e pintura corporal dos povos originários. Para que esta apresentação fosse realizada, a escola teve participação do artesão Sudemar Terena, que realizou uma oficina com os alunos sobre grafismo e a coordenação da professora de História, Andrea Lipu.

Finalizando as atividades, no período matutino, foram realizadas duas palestras: Prof. Drª Eva dos Santos Teixeira (da UFMS, campus de Aquidauana) que falou sobre importância de manter as tradições dos povos originários no município e na educação; já a professora da Rede Municipal, Janet Lili discorreu sobre a origem dos povos originários (etnia Terena) em Aquidauana.

Durante a execução do projeto, foram apresentadas várias mostras de trabalho feitos pelos alunos do 1º ao 9º ano. Cada professor com seus alunos trabalhou com um tema especifico, dentre eles: o cultivo do milho e da mandioca, instrumentos musicais indígenas, culinária, artefatos, pinturas em telas e entre outros.

A responsabilidade da elaboração e execução do projeto “Semana dos Povos Originários - Resistência Sempre”, da Escola Municipal Erso Gomes foi conjunta, ou seja, envolvendo a direção, coordenação, professores, funcionários e alunos.

*Com assessoria de imprensa.