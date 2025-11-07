Acessibilidade

07 de Novembro de 2025 • 14:59

Buscar

Últimas notícias
X
Representatividade

Escritora transformou em lei o amor pela literatura sul-mato-grossense

Lei criada por Delasnieve Daspet nasceu do desejo de reconhecer o escritor do Estado e valorizar a cultura literária de Mato Grosso do Sul

Da redação

Publicado em 07/11/2025 às 11:26

Atualizado em 07/11/2025 às 11:28

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Com 27 livros publicados e obras traduzidas para mais de dez idiomas, entre eles inglês, francês, espanhol, russo, norueguês, japonês e coreano, Delasnieve Daspet é uma das autoras mais premiadas do país / Redes Sociais

No dia 6 de novembro, Mato Grosso do Sul celebrou o Dia da Literatura Sul-Mato-Grossense, data oficial do calendário cívico e cultural do Estado. O que poucos sabem é que a iniciativa que deu origem à lei é fruto da visão e da sensibilidade de Delasnieve Daspet, escritora, poeta e ativista cultural que há décadas carrega a bandeira da literatura e da paz pelo mundo.

Ao descobrir que não havia nenhuma data dedicada à classe literária sul-mato-grossense, ela decidiu agir. “Elaborei um anteprojeto completo e o levei à Assembleia Legislativa, que acolheu a ideia e a transformou em projeto de lei”, relembra.

A proposta foi aprovada e sancionada pelo então governador André Puccinelli, em 31 de dezembro de 2007. Desde então, a data passou a integrar o calendário oficial, celebrando o talento e a resistência dos escritores do Estado. “A lei está completando 18 anos, atingindo a maioridade. Mas foi comemorada oficialmente apenas uma vez. Desde então, eu mesma mantenho viva essa chama, escrevendo artigos, realizando palestras e estimulando a reflexão sobre a importância da literatura sul-mato-grossense”, afirma.

Para Delasnieve, a criação da data representa muito mais do que um simples registro no calendário, é um gesto de reconhecimento a uma classe que, historicamente, enfrenta desafios para ser ouvida e valorizada.

“O escritor ainda não é reconhecido como profissional, mas é um ser que doa o que tem de mais íntimo, seus pensamentos, suas emoções e seus sonhos, para inspirar outras pessoas”, destaca.

Desafios e transformações da literatura de MS

Mesmo com o avanço da internet e o crescimento do acesso à leitura digital, Delasnieve reconhece que ainda há obstáculos. “O principal desafio do escritor é ser lido”, afirma. “Em Campo Grande existem poucas livrarias, e o livro regional muitas vezes fica escondido nas prateleiras. Falta vontade de mostrar o que é nosso, de valorizar o autor da terra”.

Por outro lado, ela enxerga avanços importantes. “Hoje, com as redes sociais e as transmissões online, conseguimos chegar a outros países. Os escritores sul-mato-grossenses têm visibilidade internacional, participam de feiras, bienais e estão ocupando o espaço que lhes pertence”.

Uma trajetória premiada e internacional

Com 27 livros publicados e obras traduzidas para mais de dez idiomas, entre eles inglês, francês, espanhol, russo, norueguês, japonês e coreano, Delasnieve Daspet é uma das autoras mais premiadas do país.

Foi reconhecida por instituições como a Academia Francesa de Letras, Ciências e Artes, recebeu premiações em Nova Iorque, Japão e Suíça, além de comendas da Assembleia Legislativa, Câmara Municipal de Campo Grande, OAB e entidades internacionais de cultura e paz.

Em 2023, foi indicada ao Prêmio Nobel de Literatura pela Academia Internacional de Escritores Brasileiros, sediada na Flórida, e ficou entre os finalistas. “Foi um reconhecimento que não tem tamanho. Fiquei muito orgulhosa de ver o nome do Mato Grosso do Sul sendo lembrado em um certame desse porte”, comenta.

Além da literatura, Delasnieve é embaixadora da paz e vice-presidente internacional do IFLAC World Peace, tendo realizado em 2023 o maior evento internacional pela paz no Memorial da América Latina, reunindo representantes de 29 países. Também levou sua exposição sobre alterações climáticas e humanidade para Braga, Portugal, e depois a replicou em Campo Grande na Casa de Cultura, na OAB-MS e na UFMS.

Da beira do rio à literatura universal

Filha do Pantanal, nascida em Porto Murtinho, Delasnieve cresceu às margens do rio Paraguai, em um ambiente simples e cheio de poesia.

“Aprendi a ler com a Bíblia. Meu pai me ensinava os salmos, me fazia interpretar e escrever o que eu entendia. Foi assim que comecei a gostar das palavras”, conta. Desde os nove anos, escreve poemas que refletem o interior humano e as paisagens do seu chão.

Ela descreve sua produção como “uma literatura interiorizada e universal”, que mistura o regional com o simbólico. Um exemplo é o livro ‘Pã - Che Tetã’ em que une o grego e o guarani no título. “‘Pan’ são os deuses gregos das matas, e ‘Che Tetã’ é minha terra. É o encontro entre culturas, o diálogo entre o sagrado e o pantaneiro”, explica.

O poder transformador da palavra

Para Delasnieve, escrever é sobrevivência. “A gente dilui em palavras as dores, os incômodos e os sentimentos. E quando alguém diz: ‘esse poema foi feito para mim’, eu sei que o que é pessoal se torna universal. As dores se encontram nas palavras”, afirma.

Ela defende que a literatura deve ser cultivada desde cedo, dentro de casa. “Os pais precisam ensinar os filhos a lerem, interpretar e sonhar. Foi o que meu pai fez comigo. A leitura abre mundos, desperta o desejo de ser melhor, de entender o outro”, diz.

Com centenas de medalhas e dezenas de prêmios, a escritora resume sua missão em uma frase simples, mas poderosa: “Eu escrevo para viver, e vivo para escrever”, finaliza a profissional.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Música

Serjão brilha no reencontro histórico com ex-integrantes do Tradição

Literatura

MS firma parceria com o Paraguai para intercâmbio literário

Cultura

Curso de cabeleireira fortalece autonomia de mulheres Guarani Kaiowá

A formação integra o Programa Teko Porã, que busca promover geração de renda e valorização cultural entre os povos indígenas

Cultura

Autor sul-mato-grossense leva obra poética sobre o Pantanal à 9ª FLIB

Publicidade

Cultura

Renato Câmara propõe reconhecer Casa de Ensaio como patrimônio cultural de MS

ÚLTIMAS

Cidades

Ponte na MS-448 é liberada após conclusão de reparos em Miranda

Serviço realizado pela Agesul, em parceria com o Governo do Estado, garante mais segurança e mobilidade na região

Economia

Evento do Sicredi conecta produtores e investidores no coração do Pantanal

Em Aquidauana, evento Invest+Agro promoveu troca de conhecimento, parcerias e soluções para o fortalecimento do agronegócio regional

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo