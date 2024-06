Espaço Cultural do TCE-MS abre nova exposição com "Entidades Beneficentes"

Divulgação

Na próxima sexta-feira, 21 de junho, o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul abre o seu Espaço Cultural para receber a exposição “Entidades Beneficentes”. O evento aberto ao público, nesta edição, o TCE-MS inova e promove a inclusão, contemplando artistas de nove instituições beneficentes, com as mais diversas obras e expressões que vão desde telas, fotografias, esculturas, entre outras.

A solenidade está marcada para começar às 9 horas, no TCE-MS, localizado na Av. Des. José Nunes da Cunha, Bloco 29, Campo Grande – MS.

O Espaço Cultural do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul foi inaugurado no dia 25 de setembro de 2023, com o objetivo de homenagear artistas representantes das múltiplas linguagens da arte que marcam a cultura sul-mato-grossense.

As instituições participantes desta edição são as seguintes: AACC, AMA, APAE, Associação Amor pela Vida, Cidade dos Meninos, Educandário Getúlio Vargas, Juliano Varella, Pestalozzi e Hospital São Julião.

Serviço

*Exposição “Entidades Beneficentes”

Data: 21 de junho (sexta-feira).

Horário: 9h.

Local: sede do TCE-MS / Av. Des. José Nunes da Cunha, Bloco 29, Campo Grande –MS.