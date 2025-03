Fundação de Cultura, Altair Santos

A arte da palhaçaria tomou conta do palco do Campão Cultural com o espetáculo “Bebê a Bordo”, na Concha Acústica Helena Meirelles, em Campo Grande, no sábado (29).

Com roteiro e direção de João Lima, o espetáculo narra a jornada de um palhaço andarilho que, em meio ao lixo, encontra um carrinho de bebê abandonado. Ao perceber que há uma criança dentro, ele se vê diante de um dilema: seguir seu caminho ou assumir a responsabilidade de cuidar da criança.

O que se desenrola a partir daí é uma história sensível e envolvente, onde gestos cotidianos, como dar mamadeira e trocar fraldas, se transformam em momentos de diversão. Sem diálogos, o espetáculo aposta na expressividade da palhaçaria e mesmo em silêncio aborda temas como paternidade, abandono parental e a realidade de pessoas em situação de rua.

Anderson Lima, coordenador e ator do grupo Flores e Espinhos, de 45 anos, destaca a relevância do tema abordado no espetáculo, principalmente para o público brasileiro.

“O Brasil tem uma situação bastante complicada, a situação dos abandonos de crianças. São 262 crianças por mês, com uma média de 8,5 crianças por dia, que são abandonadas mesmo, jogadas literalmente fora. São a média de 7 crianças por dia, que só são registradas em nome do pai. Então o espetáculo conta um pouco dessa história, das crianças que estão abandonadas. Ao mesmo tempo retrata um cuidado masculino, um andarilho que encontra uma criança e apesar de todas as adversidades e impossibilidades que ele tivesse, ele tenta cuidar da criança da forma que consegue”.

Para Josiane Vargas, 42 anos, servidora pública, o espetáculo já faz parte da história de sua família com a palhaçaria. Ela conta que seu filho mais velho já assistiu à apresentação há cerca de sete anos e agora é a sua filha mais nova que a acompanha.

“Sou suspeita de falar, porque acompanho o grupo Flor e Espinho e adoro o trabalho deles. Dá para perceber o empenho e a dedicação em cada apresentação, é algo feito com muita entrega. E, além de tudo, diverte. Meus filhos amam e sempre se divertem muito”, destaca Josiane.

Com uma programação descentralizada, o Campão Cultural deste ano leva arte, dança, teatro, música e moda para diversas regiões de Campo Grande. Bairros como Vila Almeida, Tarsila do Amaral, Moreninhas e Aero Rancho recebem as atividades, ampliando o acesso à cultura para um público diverso e plural.

O Campão Cultural vai até o dia 6 de abril.