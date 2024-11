Espetáculo 'Maria Alice canta Paulo Simões' acontece nesta sexta

Cantora Maria Alice / Álvaro Rezende, Governo de MS

Música e solidariedade se encontram nesta sexta-feira (22), às 20 horas, no Teatro Aracy Balabanian, localizado no CCJOG (Centro Cultural José Octávio Guizzo), em Campo Grande. O espetáculo 'Maria Alice Canta Paulo Simões', com entrada franca, promete uma noite especial, reunindo o melhor da música sul-mato-grossense e um gesto de solidariedade para o Natal.

O evento tem como objetivo arrecadar brinquedos novos ou usados, que serão doados ao Projeto Asas do Futuro, dentro da campanha Natal Solidário.

Fundado em 1998, o Asas do Futuro está localizado no bairro Dom Antônio, uma das regiões mais vulneráveis de Campo Grande, e atende 185 crianças e adolescentes. O projeto desenvolve atividades de arte e cidadania, ballet, capoeira, futebol, incentivo à leitura, informática, além de ações sociais que envolvem as famílias da comunidade.

O show conta com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da FCMS (Fundação de Cultura) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura). A produção do evento é assinada pela Marruá Arte e Cultura, com o apoio da TV Morena.

A entrada é gratuita, mas os ingressos são limitados. Para garantir sua presença, é necessário realizar a retirada pelo Sympla (clique aqui para acessar).