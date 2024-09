Estão abertas as inscrições para mais de 10 oficinas diferentes de dança

Da dança contemporânea ao samba de gafieira, do ballet clássico ao passinho, a programação da "Semana Pra Dança 2024" é um convite para todos aprenderem e dançarem. De 30 de setembro a 6 de outubro, a dança vai tomar conta de Campo Grande. Além das diversas apresentações, o evento oferece 12 oficinas de diferentes estilos, todas gratuitas.

O evento é organizado pelo Colegiado Estadual de Dança de MS e pela Associação Arado Cultural, com apoio da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

A "Semana Pra Dança 2024" retoma as celebrações em alusão ao Dia Internacional da Dança (29 de abril), oferecendo apresentações de artistas, grupos e companhias de Mato Grosso do Sul e de outros estados, além de atividades formativas como oficinas, mediações artísticas e bate-papos após os espetáculos. O objetivo é difundir a dança em suas múltiplas formas de manifestação.

Programação das oficinas

As oficinas começam no dia 1º de outubro. Às 9h, Jackeline Mourão e Reginaldo Borges ministram a oficina "Procedimento #6: Práticas de Criação", na Sala Conceição Ferreira, localizada no CCJOG (Centro Cultural José Octávio Guizzo).

Às 13h, Carmen Ligia Palhano Faria e Kleber da Silva Costa, da Oficina de Dança de Corumbá, conduzem a oficina "Siriri e Cururu", na Escola Municipal Licurgo de Oliveira Bastos. Às 14h, Leonardo Lopes e Maria Fernanda Figueiró apresentam a oficina "Criação de Danças em Espaços Urbanos", também na Sala Conceição Ferreira, no CCJOG.

No dia 2 de outubro, às 8h, crianças e adolescentes de 7 a 14 anos da Escola Municipal Iracema Maria Vicente participam da oficina "Um Brincar Dançante", conduzida pela Cia Dançurbana. Às 9h, Morgana Shayra, Isa Yasmin, Carla Rukan, Priscilla Melli, Mariete Félix e Karla Loureiro realizam a "Oficina de Sons e Ritmos Árabes, Afro e ATS: Conhecendo e Experienciando a Cultura", na Sala Conceição Ferreira. Às 14h, Chico Neller ministra a "Oficina de Dança Contemporânea" no mesmo local.

No dia 3 de outubro, às 8h, Irineu Junior apresenta a oficina "Das Coisas Não Ditas" na Escola Estadual Waldemir Barros da Silva. Às 14h, Isadora e Isabela Pantarotto realizam a "Oficina/Mediação En(casulo)" na Escola Estadual João Carlos Flores.

Às 14h, também haverá uma roda de conversa sobre o planejamento das ações para a dança, com o diretor-presidente da FCMS, Eduardo Mendes, na Sala Rubens Corrêa, no CCJOG, com tradução em Libras.

No dia 4 de outubro, às 14h, Juliano Candia Pedrozo e Anderson Santos Peres apresentam a oficina "Samba de Gafieira Básico" na Sala Conceição Ferreira. No dia 5 de outubro, às 9h, a Cia Shakti Fusion realiza a "Oficina de Tribal Fusion Bellydance" na mesma sala.

Oficina de ballet clássico com método "upgrade.BR", de Andrea Thomioka (SP)

No dia 5 de outubro, às 14h, a "Semana Pra Dança 2024" oferece a oficina de ballet clássico "upgrade.BR", com Andrea Thomioka (SP), na Sala Conceição Ferreira. O método "upgrade.BR" adapta a técnica clássica à realidade contemporânea, respeitando as individualidades dos praticantes.

A oficina é voltada para profissionais e estudantes de nível intermediário. Andrea Thomioka é idealizadora do método e assistente de direção da Cia Jovem de Dança de Jundiaí (SP).

Oficina de passinho explora a dança das favelas cariocas

No domingo, 6 de outubro, às 11h, no Armazém Cultural, será realizada a "Oficina de Passinho", com Iguinho Imperador e Pablinho MJ, da Clarin Cia de Dança (RJ/SP). A oficina abordará a dança criada nos bailes das favelas cariocas, que mistura movimentos de breaking, hip hop, frevo e afro, representando a força da cultura periférica. A atividade é aberta a todos os interessados nesse estilo.

Inscrições

As inscrições estão abertas e podem ser feitas por meio de um link disponibilizado pelo evento. As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de inscrição. Não perca tempo e venha dançar na "Semana Pra Dança 2024"!

Serviço

A Semana pra Dança 2024 acontece de 30 de setembro até 6 de outubro em vários pontos de Campo Grande-MS. A programação completa já está disponível por este link. A realização é do Colegiado Estadual de Dança de MS e da Associação Arado Cultural, com investimento da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Mais informações pelo Instagram da Arado Cultural e da Semana pra Dança.