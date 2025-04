Exposição celebra culturas indígenas em Aquidauana

Museu da Arte Pantaneira / Divulgação

Em celebração ao Dia dos Povos Indígenas, o Museu de Arte Pantaneira Manoel Antônio Paes de Barros, em Aquidauana, realiza nesta quarta-feira, 9 de abril, a abertura oficial da exposição temporária “Nosso Início, Nossa Origem – Turíxeovoku. Vúkeaku”.

O evento começa às 19h, na sede do museu, localizada na Rua Cândido Mariano, 468, no centro da cidade. A entrada é gratuita.

A mostra visa valorizar a memória, as tradições e a rica diversidade cultural dos povos originários do município e da região pantaneira, especialmente as comunidades indígenas Terena. A exposição reúne artefatos, fotografias, relatos e obras que expressam a sabedoria ancestral desses povos e sua contribuição para a formação da identidade local.

A programação da noite conta com momentos especiais:

19h – Abertura oficial

19h30 – Apresentação cultural do Grupo de Dança Kohixoti Kipae (Dança da Ema) da Aldeia Limão Verde

20h – Palestra com a professora Lara Quelho: “Origem dos Povos Indígenas no Estado de MS e a Evasão de Etnias”

20h15 – Janir Leite apresenta: “Importância e Significados das Cerâmicas Terena”

Durante a noite – Pinturas corporais com Dozenildo Francisco Caetano e apresentação musical da cantora Terena Regiane

20h30 – Abertura oficial da exposição "Nosso Início, Nossa Origem – Turíxeovoku. Vúkeaku"

A cerimônia contará com a presença do prefeito municipal, Mauro Luiz Batista, e do secretário de Cultura e Turismo, Youssef Saliba.

A iniciativa é uma realização da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Aquidauana, e busca não apenas celebrar a cultura indígena, mas também promover a reflexão sobre a importância da preservação das raízes e da valorização das comunidades originárias.

Para mais informações, o público pode entrar em contato com o Museu pelo telefone (67) 3240-1400, ramal 1572 ou 1573, ou pelo e-mail: museuartepantaneira@aquidauana.ms.gov.com.