Exposição de fotografias celebra os 47 anos de MS

Divulgação

O MIS (Museu da Imagem e do Som), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, órgão vinculado à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), inaugura nesta quarta-feira (9), às 15 horas, a exposição “Viva MS!”, em celebração aos 47 anos de Mato Grosso do Sul. A mostra apresenta uma coletânea de fotografias que retratam as belezas do estado.



A exposição reúne o trabalho de 17 fotógrafos de Aquidauana, Campo Grande, Dourados e Jaraguari. As imagens têm como tema as riquezas de Mato Grosso do Sul: sua gente, seus costumes e, principalmente, suas belezas naturais.



A mostra apresenta diferentes olhares, ora urbanos, ora naturais, que capturam, por meio da sensibilidade dos fotógrafos, paisagens deslumbrantes e finais de tarde crepusculares. Além disso, há registros da população do estado, incluindo a figura do peão, a comunidade negra e a festa do vaqueiro. A fauna é amplamente representada por aves como tucanos, araras e periquitos, além de animais como quatis, capivaras e jacarés.



Esta é uma exposição que reúne fotografias de iniciantes, egressos do Curso de Fotografia da Fundação de Cultura, e também de fotógrafos convidados, mais experientes, que, juntos, prestam uma homenagem a Mato Grosso do Sul em seu aniversário.