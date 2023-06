Exposição de romances clássicos e contemporâneos para aquecer os corações

Divulgação/ UFMS

Uma boa história de amor, encanta, garante uma viagem ao mundo do amor e arranca suspiros a cada capítulo, são assim os livros que falam desse sentimento tão nobre, dividido entre os amantes e como em junho, no Brasil, temos o dia 12 que é o Dia dos Namorados, a Biblioteca Estadual de Mato Grosso do Sul abriu a exposição “Histórias de Amor” com uma seleção de livros clássicos e contemporâneos que falam desse sentimento tão avassalador.

Aparecido Mechiades, coordenador da Biblioteca, “sempre temos uma grande procura, seja pelos clássicos brasileiros e internacionais, quanto pelos mais contemporâneos, histórias de amor atraem leitores de todas as idades e fizemos uma curadoria com os mais procurados e colocamos em nossa exposição, afinal o amor sempre está no ar e nos livros”.

Na exposição você encontra títulos como “A fazenda africana” de Isak Dinesen, “Romeu e Julieta” de William Shakespeare, “Querido John” de Nicholas Sparks, “Anna Kariênina” de Liev Tolstói, “O tempo entre costuras” de María Dueñas, clássicos brasileiros como “A Moreninha”, de Joaquim Manoel de Macedo, “Iracema”, de José de Alencar, “Amor de Perdição” de Camilo Castelo Branco e “Helena”, de Machado de Assis.

Todos os livros da exposição estão disponíveis para empréstimo e também são um convite para visita ao acervo da Biblioteca Estadual de MS, o horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 8h às 17h30 e aos sábados das 8h às 13h. Para fazer a carteirinha de empréstimo de livros é necessário um documento com foto e comprovante de residência, a emissão é gratuita.