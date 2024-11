Exposição 'Entre o céu e a terra' ocupa o Centro Cultural em Campo Grande

Divulgação

Com o apoio do Governo do Mato Grosso do Sul, por meio da FCMS (Fundação de Cultura) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), o projeto Arte nas Estações apresenta a exposição gratuita “Entre o céu e a terra”, que ocupará o Centro Cultural José Octávio Guizzo, em Campo Grande, de 7 de novembro a 7 de dezembro de 2024. Idealizado pelo colecionador e gestor cultural carioca Fabio Szwarcwald, o projeto traz 87 obras de 19 artistas autodidatas sob a curadoria de Ulisses Carrilho, e explora a pluralidade das crenças e rituais do folclore brasileiro.

O projeto Arte nas Estações, que foi viabilizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura com patrocínio master da Energisa, já recebeu mais de mil visitantes na exposição anterior, “Sofrência”, encerrada em outubro. Agora, a nova mostra destaca as diversas expressões de fé – grafadas no plural – que incluem crenças religiosas, seres mitológicos e manifestações culturais. Ambientada em tons de azul profundo que evocam o céu, a exposição oferece uma experiência imersiva e busca apresentar ao público um recorte das ricas tradições populares brasileiras.

“É uma realização imensa apresentar ao público de Campo Grande mais uma etapa deste projeto, que tem a arte popular como ponto de partida para a construção de saberes com as comunidades locais. Com um amplo programa educativo gratuito, em diálogo com as exposições, o Arte nas Estações é uma plataforma artística e pedagógica que promove oficinas, visitas mediadas e uma série de ações de acessibilidade e inclusão”, celebra Fabio Szwarcwald, idealizador do projeto.

“Nesta exposição, as fés são propositadamente grafadas no plural. A ideia de crença aqui se apresenta de forma expandida: é crença não só naquilo em que se escolhe ter fé, mas em todo um sistema de informações que se leva adiante nos discursos, narrativas e na cultura”, afirma Carrilho. “Para mim, a faceta mais interessante da exposição é justamente no que ela toca em relação a essas crenças. De maneira mais alargada, tratamos da crença no sistema das celebridades: é a crença na fama, na lógica da acumulação de renda do capital e dos meios de comunicação de massa”.

“Entre o céu e a terra” convida o público a refletir sobre as complexidades das crenças brasileiras, entrelaçando real e imaginário. A mostra apresenta representações pictóricas que vão além da religião e misticismo e abordam a ideia de “um povo brasileiro” que resiste e persiste na sua identidade. Este Brasil multifacetado, resultante de séculos de miscigenação e de disseminação de crenças e preconceitos, ganha forma nas obras preservadas pelo Museu Internacional de Arte Naïf do Brasil, desafiando o conceito de “ingenuidade” que o termo “naïf” carrega.

Explorando referências da MPB (Música Popular Brasileira), Carrilho sintetiza a exposição em trechos emblemáticos: “Entre o céu e a terra, ‘não existe pecado do lado de baixo do Equador’, ‘tudo é divino maravilhoso!’ e ‘Deus é brasileiro’, mas o diabo também. Por meio destas imagens, podemos perceber que o desejo de estarmos juntos, reunidos em nossa liberdade de crença, é um valor gigantesco. Do sagrado ao profano, do que temos certeza ao que ainda é mistério”.

O Ministério da Cultura apresenta o Arte nas Estações. Com patrocínio Master da Energisa, Copa Energia, BMA Advogados e Banco BV, a mostra recebe apoio cultural do Instituto Energisa, e o programa educativo é viabilizado pelo Fundo de Filantropia da Família Hees e pelo Instituto 3C. O projeto tem realização da A Ponte, Ikigai Produções e Ministério da Cultura.

Sobre o Arte nas Estações

O projeto surgiu como uma iniciativa de Fabio Szwarcwald para promover o acervo do Museu Internacional de Arte Naïf (Mian), que desde 2016, após o fechamento do museu no Rio de Janeiro, tem parte das obras ameaçadas de venda para o exterior. Szwarcwald alerta para a importância de preservar este acervo no Brasil, onde se enraizou a cultura popular naïf, e desde 2023 o Arte nas Estações leva as obras a cidades fora do eixo Rio-São Paulo. Segundo o idealizador, a recepção do público em outras localidades revela o valor do projeto para regiões que raramente recebem exposições artísticas.

Serviço

Exposição “Entre o céu e a terra”

Data: 7 de novembro a 7 de dezembro de 2024

Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo – Rua 26 de agosto, 453 – Centro, Campo Grande – MS

Horário: Terça a sábado, das 9h às 18h (quinta-feira até 20h)

Entrada: gratuita

Informações: (67) 3317-1795