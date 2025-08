Exposição Itinerâncias chega ao câmpus da UFMS em Aquidauana

Evento reúne obras originais de renomados artistas / Divulgação

Como parte das comemorações pelos 46 anos da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), a exposição Itinerâncias chega ao CPaq (Centro Cultural do Câmpus de Aquidauana), onde ficará aberta à visitação de 11 a 21 de agosto. A mostra reúne obras originais de renomados artistas de Mato Grosso do Sul e tem entrada gratuita para toda a comunidade.

Aberta inicialmente na Cidade Universitária, em Campo Grande, a exposição irá percorrer todos os câmpus da UFMS até o fim de 2025, com o objetivo de promover a democratização do acesso à arte regional e valorizar a produção artística local.

Para a diretora de Cultura, Arte e Popularização da Ciência da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Rozana Valentim, a proposta da exposição vai além da estética: é também uma ferramenta de construção de identidade e pertencimento.

“Conhecer as representações artísticas de Mato Grosso do Sul é uma oportunidade de entender nossa história, registrar nossos modos de viver, nossas cores, nossas expressões. Estar em todos os câmpus com Itinerâncias é deslocar do centro e chegar a todos os municípios onde a UFMS está presente. É nosso papel, como instituição, fomentar a cultura", afirma.

Entre os artistas com obras presentes na mostra estão Adilson Schieffer, Brum Bucker, Darwin Longo de Oliveira, Humberto Espíndola, Ilton Silva, Jonir Figueiredo, Lelo Oliveira, Richard Perassi e Conceição Freitas. Dois deles, Adilson Schieffer e Jonir Figueiredo, faleceram recentemente. Figueiredo, inclusive, acompanhou a abertura da exposição no final de junho e faleceu menos de um mês depois, durante o 3º Festival de Cinema Sul-Americano de Bonito.

A diretora em exercício do CPaq, Adriana Wagner, destacou o impacto da ação cultural na formação acadêmica e no relacionamento da universidade com a comunidade externa.

“Ter acesso a um acervo com obras originais de artistas locais valoriza não apenas a arte regional, mas reforça o papel da UFMS como espaço de difusão cultural. Essa exposição fortalece os vínculos entre a Universidade e a sociedade e contribui para uma formação sensível, crítica e conectada com o território”, avalia.

Novo espaço cultural em Aquidauana

Inaugurado em 2024, o Centro Cultural do CPaq tem se consolidado como um espaço de troca entre universidade e comunidade, voltado à promoção de vivências artísticas, culturais e educativas. Ele está localizado na Rua Pandiá Calógeras, 387 – Centro, e tem como missão se tornar referência regional na promoção do acesso à arte e à cultura.

A exposição Itinerâncias é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFMS e reafirma o compromisso institucional com o fomento à produção cultural sul-mato-grossense.

