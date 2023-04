Exposição "MARCO visita o MIS Humberto Espíndola" está aberta ao público

Ricardo Gomes

Na noite na última quarta-feira, 19, o Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul teve a abertura da exposição “MARCO visita o MIS - Humberto Espíndola” onde 8 obras do artista que retratam a divisão do estado, que fazem parte do acervo do Museu de Arte Contemporânea estarão expostas até o dia 12 de maio.

Artistas e entusiastas da arte estiveram presentes e após uma performance do grupo Funk-se a sala de exposições foi aberta ao público, que pode conferir as telas e também conhece uma parte interativa da exposição onde o visitante pode saber detalhes das obras, biografia do artista e um vídeo com depoimento de Humberto Espíndola falando sobre sua trajetória.

Cerca de 20 alunos do oitavo ano da EM Professora Gonçalina Faustina de Oliveira compareceram à abertura da exposição, participaram de uma conversa com a curadora e coordenadora artística do MARCO, Cristiane Freire, que explicou sobre cada obra presente na sala e sobre o artista, a empolgação dos alunos e o interesse era evidente em cada fala, observando as cores e detalhes de cada peça, “é muito bom poder repassar o conhecimento para adolescentes, pois são ele que vão reverberar nossa arte e o interesse por ela, com o tempo”, declara Cristiane.

A exposição fica aberta no Museu da Imagem e do Som até dia 12 de maio, aberta de segunda a sexta das 8h às 17h e sábado das 10h às 15h, a entrada é gratuita e aberta a todos os públicos.