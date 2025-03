Fazendo Arte: HistÃ³rias, MÃºsica e Cultura Sul-Mato-Grossense

A primeira edição de 2025 do programa Fazendo Arte, que entra na grade da TV ALEMS nesta terça-feira (11), às 18h15, tem contação de histórias, ateliê do Museu de Arte Urbana de Campo Grande, indicação de disco de uma banda aquidauanense de rock dos anos 60, projeto Rota Rupestre, livro publicado por editora de Mato Grosso do Sul e indicado ao Prêmio Jabuti na categoria ‘Escritor estreante – romance’, além de um tributo à música clássica com a Orquestra Sinfônica Municipal da Capital e a cantora lírica Bianca Danzi. Após a exibição, a atração já estará disponível no YouTube da Casa de Leis.

Em 20 de março é celebrado o Dia do Contador de Histórias. O trabalho desse profissional não é entregar uma narrativa pronta, mas fazer com que o público use a própria imaginação. Recursos visuais, objetos e instrumentos musicais podem ser utilizados para que essa magia aconteça, e por isso a contadora de histórias Tatiana De Conto fala ao Fazendo Arte um pouco mais sobre essa profissão e também mostra a Casa Amarela, ateliê do Museu de Arte Urbana de Campo Grande.

Diretamente do Buteco do Miau, bar que vem marcando história na cena musical autoral de Campo Grande, o músico e colecionador de discos regionais Boloro, baterista das bandas campo-grandenses ‘Os alquimistas’ e ‘Coquetel blue’, indica ao Fazendo Arte o LP ‘Chimbica’, único disco da banda aquidauanense de rock ‘Os brincalhões’, de 1966.

Heavy metal, Jabuti e música clássica – O documentário ‘Barulho do mato’, dirigido pelo jornalista Lucas Arruda e pela cineasta Mariana Sena, desvenda a cena heavy metal de Campo Grande. Produzido com recursos do Fundo de Investimentos Culturais do Estado (FIC), o média-metragem mergulha na essência de uma cena musical que se mantém viva e vibrante por meio de riffs pesados e letras profundas e evoca o saudosismo, apresentando um universo rebelde e fascinante às novas gerações. A obra é apresentada ao Fazendo Arte. Um projeto arqueológico de rota educacional entre os municípios que possuem sítios arqueológicos com pinturas rupestres, conhecido como ‘Trilha rupestre: inovações e tecnologias sociais na bioeconomia local’, financiado pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul), é forte candidato ao Selo da Unesco, pelo fato de conciliar o desenvolvimento sustentável com o envolvimento da comunidade. Quem fala ao Fazendo Arte a respeito disso é a professora doutora Lia Brambilla, coordenadora científica do projeto.

A Life Editora, localizada em Campo Grande, publicou em 2023 o livro ‘A psicodélica mente de Vênus Syems’, da escritora paulista Isabella Grenieri, de 18 anos. Pela obra, a autora foi indicada ao Prêmio Jabuti 2024 na categoria ‘Escritor estreante – romance’. A edição do ano passado teve um total de 4.170 obras inscritas. No programa, a autora conta a respeito da publicação e da parceria com editora.

Já o terceiro e último bloco do programa foi gravado no estúdio da TV ALEMS com a participação da Orquestra Sinfônica Municipal de Campo Grande, regida pelo maestro Eduardo Martinelli, e da cantora lírica Bianca Danzi, num tributo à música clássica. O Dia Nacional da Música Clássica é celebrado em 5 de março, em alusão ao aniversário de Heitor Villa-Lobos, um dos mais importantes compositores brasileiros e que também era maestro, violoncelista, pianista e violonista. Os músicos homenageiam Villa-Lobos, Chiquinha Gonzaga e Patápio Silva.

Fazendo Arte – Para valorizar o universo cultural regional, o programa ‘Fazendo Arte’ mostra produções sobre artistas e movimentos que enriquecem a cultura sul-mato-grossense. Produzido e apresentado pelo jornalista João Humberto, o programa pode ser assistido na TV ALEMS pelo canal 7.2 nas terças às 18h15, quintas às 18h45, sábados às 13h30 e domingos às 22h. Também pode ser visto na playlist da atração no YouTube da Casa de Leis.

*As informações são do site da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul