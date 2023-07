FCMS participa de evento internacional reúne artesãos e gestores de todo o país

O evento vai trazer experiências da América e da Europa. / Divulgação

Pela primeira vez no Brasil, artesãos, especialistas, gestores e representantes de diversos países estarão reunidos para debater os desafios e o potencial econômico das Indicações Geográficas (IG) do segmento do artesanato. A gerente de atividades artesanais da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Katienka Klain participa do evento.

Nos dias 29 e 30 de junho, o Centro de Referência do Artesanato Brasileiro do Sebrae (CRAB), no Rio de Janeiro, será palco do Origens Brasileiras Artesanato – I Evento Internacional de Indicações Geográficas de Artesanato.

No Brasil, são exemplos de Indicações Geográficas (IG) a linguiça de Maracaju, que está ligada à tradição das famílias que colonizaram os vastos campos da serra de Maracaju e a produziam para consumo. O evento vai trazer experiências da América e da Europa.

Alfredo Rendón, especialista em Direito Intelectual, vai apresentar o processo de transformação das marcas coletivas da Região de Michoacán (México). Já o Peru e a Colômbia também vão discutir a temática por meio de casos de sucesso. A programação não poderia deixar de trazer informações da França, referência no assunto, e, para tal, contará com os palestrantes Antoine Ginestet, Benjamin Moutet e Déborah Broquère.

Para Katienka, é muito importante a presença do artesanato de MS no evento, “a participação do estado de MS, no 1° Evento Internacional de Indicações Geográficas de Artesanato, tem o objetivo de identificar as potencialidades do artesanato no estado para essa indicação, sabendo que o Artesanato de MS é único e tem grandes possibilidades e que até o momento não existe a IGs para o artesanato do estado”.

Artesanato de Mato Grosso do Sul

O artesanato do Mato Grosso do Sul retrata costumes, tradições e demais referências culturais do estado. É produzido, em grande parte, com matérias primas locais, manifestando a criatividade e a identidade cultural do povo sul-mato-grossense. Em MS são 8 mil artesãos cadastrados no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab).

As peças artesanais trazem à tona temas referentes ao Pantanal; às populações indígenas; ao intercâmbio cultural favorecido pelas divisas, pelas fronteiras com Paraguai e Bolívia, além do movimento migratório oriundo de várias partes do país e do mundo.

Serviço:

Origens Brasileiras Artesanato – I Evento Internacional de Indicações Geográficas de Artesanato

Quando: 29 e 30 de junho, a partir das 9h

Presencialmente no Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro (CRAB), no Rio de Janeiro