Feira da Estação anima a noite no Jardim Aeroporto

O Bairro Jardim Aeroporto recebeu na noite do dia 11, mais uma edição da Feira da Estação. Ao som do Grupo Nosso Balanço, a feira foi animada e os moradores e visitantes no bairro puderam degustar as delícias que são vendidas na feira.

Nas barracas, também foi possível encontrar artesanatos, doces, hortifrutis e até presentes e brinquedos para a criançada.

A Feira da Estação é uma realização da Prefeitura de Aquidauana, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR).