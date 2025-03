Feira da Nova movimenta Aquidauana

Gabriela Bernardes

Na noite desta última quarta-feira (12), o bairro Nova Aquidauana mais uma vez atraiu visitantes de várias partes da cidade.

A movimentação no bairro é por conta da já tradicional da “Feira da Nova”. O evento acontece na Av. Mato Grosso do Sul a cada 15 dias e com seus atrativos recebe feirantes e a comunidade.

A Feira da Nova oferece à população música ao vivo, praça de alimentação, vendas de artesanatos e produtos da agricultura familiar, tudo com entrada franca.

Ontem (12), a animação musical foi feita pelo grupo Swingueira, que com um repertório variado animou os presentes.

Atrativos como artesanatos únicos, delicias gastronômicas, bebidas e a boa música são encantos que garantem um programa agradável para as famílias e frequentadores da tradicional Feira da Nova.

A realização é da Prefeitura de Aquidauana, organização da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e tem com apoio das Secretarias Municipais de Produção e Serviços Urbanos e Rurais.

*Fonte: AGECOM

