Feira de Arte e Cultura de Aquidauana promove sustentabilidade e economia criativa

Divulgação

Na última sexta-feira, 6, a Praça Nossa Senhora Imaculada Conceição, em Aquidauana, foi o cenário da Feira de Arte e Cultura, cujo tema desta edição foi “Aqui é sustentável”. O evento, promovido pela Prefeitura de Aquidauana, através da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), é uma iniciativa da Câmara Técnica de Educação e Cultura, supervisionada pelo Conselho Municipal de Turismo, como parte do Programa Del Turismo. Realizada mensalmente, a feira acontece sempre na primeira sexta-feira de cada mês.

Mais de 30 artesãos estiveram presentes, exibindo e comercializando suas produções manuais. Além disso, o evento contou com uma diversificada praça de alimentação, com especialidades da culinária regional, atraindo moradores e visitantes.

A edição de setembro também trouxe uma rica programação cultural, com destaque para três apresentações. O poeta Jair Ferreira deu início ao evento com a declamação de suas poesias, encantando o público com suas palavras. Em seguida, a cantora e compositora indígena Regiane Martins, da etnia terena e vinda da aldeia Argola, em Miranda, subiu ao palco, compartilhando sua música e cultura com os presentes.