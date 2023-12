Feira de artesanato do sistema prisional tem várias opções de presentes

Com peças a partir de R$ 10,00, centenas de artesanatos confeccionados em unidades prisionais de Mato Grosso do Sul estão sendo comercializados durante a 18ª Feira do Artesão Livre – especial de Natal, promovida em parceria entre a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) e o Ministério Público Estadual, por meio de sua 50ª Promotoria de Justiça, com o apoio do Conselho da Comunidade, Instituto Ação pela Paz e Universidade Presbiteriana Mackenzie/SP.

A feira está sendo realizada no Átrio do Fórum de Campo Grande, localizado na Rua da Paz, nº 14, com mudança de local apenas na quinta-feira (30/11), para a Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª região, na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira, nº 208. A exposição de produtos é presencial, mas a venda também está sendo realizada pelos grupos de WhatsApp disponíveis nos números (67) 99336-7742 e (67) 98478-2100.

A iniciativa visa estimular o desenvolvimento de ocupação terapêutica rentável durante a execução das penas dos internos, por meio da participação e colaboração em cursos dequalificação ligados a técnicas de artesanato desenvolvidos com internos. A exposição conta com itens como tapetes, esculturas, enfeites, utensílios, pinturas, arte em tecidos e enfeites natalinos.

O valor arrecadado durante a feira será revertido aos reeducandos que confeccionaram os itens. Esta edição também está arrecadando alimentos não perecíveis durante os três dias de feira que serão destinados para o projeto social Escolinha da Tia More, uma das instituições atendidas pelo projeto Além dos Muros, desenvolvido pela Agepen.

As peças são exclusivas e confeccionadas pelos internos do Estabelecimento Penal "Jair Ferreira de Carvalho"; do Instituto Penal de Campo Grande; do Presídio de Trânsito de Campo Grande; do Centro de Triagem "Anísio Lima"; do Estabelecimento Penal Feminino "Irmã Irma Zorzi"; do Estabelecimento Penal Feminino de Regime Semiaberto, Aberto e Assistência à Albergada de Campo Grande; do Estabelecimento Penal de Aquidauana; da Penitenciária Estadual de Dourados; do Estabelecimento Penal Feminino de São Gabriel do Oeste; Estabelecimento Penal Feminino de Ponta Porã; do Estabelecimento Penal Feminino de Três Lagoas; da Penitenciária de segurança Máxima de Naviraí e do Estabelecimento Penal Masculino de Regime Fechado de Caarapó.

Os trabalhos são coordenados pela Diretoria de Assistência Penitenciária da Agepen, por meio de sua Divisão do Trabalho.