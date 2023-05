Festa de São Benedito celebra tradição e cultura quilombola

Com objetivo de celebrar a vida e história de Eva Maria de Jesus, e também renovar os votos de fé de seu santo devoto, todo ano é realizada a festa de São Benedito, um patrimônio cultural imaterial da comunidade quilombola Tia Eva.

A comemoração foi iniciada em 1919 pela matriarca, que tinha uma enfermidade em uma de suas pernas e não era curada há anos. Tinha muita fé em São Benedito, então fez uma promessa que se fosse curada iria construir uma igreja e realizar uma festa como honra e gratidão ao santo, e que os seus descendentes continuariam com a tradição.

A ferida foi curada e ela construiu uma igreja de pau a pique, em 1912, em homenagem ao santo. A Festa ocorre sempre no mês de maio na lua cheia mais próxima ao dia 13, Dia da Abolição da Escravatura, e acontece durante 10 dias.

Em 2023, ela começa na sexta-feira, dia 12, e vai até o dia 21 de maio. No evento terá shows, torneios de futebol amador, missa, apresentação cultural, entre outros, além de uma amostra do empreendedorismo muito forte que existe dentro da comunidade com embelezamento, tranças afro e alimentos.

O Turismo Itinerante nacional, Guia Negro, também prestigiará a festa fazendo uma caminhada pela comunidade Tia Eva.

Confira a programação:

Sexta-feira 12/05

19h - missa de abertura

22h - show (pagode)

Sábado 13/05

15h - quartas de final do Torneio Tia Eva

19h - terço

23h50 - show (baile)

Domingo 14/05

Quartas de final do Torneio Tia Eva

19h - terço

20h - show (pagode)

Quinta-feira 18/05

19h - terço

Apresentação cultural

Sexta-feira 19/05

19h - terço

23h - show (pagode)

Sábado 20/05

15h - Semifinal do Torneio Tia Eva

19h - terço

19h30 - Queima de fogueira e Levantamento do Mastro

23h30 - Show (baile)

Domingo 21/05

08h - Procissão/missa

10h30 - Final do Torneio Tia Eva

13h - Confraternização

16h - Show (baile)

18h - Show (pagode)

20h - Show (baile)

Endereço:

Rua Eva Maria de Jesus, 273 - Comunidade Tia Eva