Festival Bonitinho terá atrações para envolver criançada e toda a família

A XXII edição do Festival de Inverno de Bonito vai prestigiar as crianças em sua programação. Pela primeira vez vai ser realizado o Festival Bonitinho, com shows e apresentações que com certeza vão alegrar os pequenos. A edição 2023 do FIB é uma realização do Governo de Mato Grosso do Sul, Fundação de Cultura, SESC MS e Prefeitura de Bonito, com o apoio da Fundação CSN Garoto Cidadão.

Segundo o diretor presidente da FCMS, Marcelo Miranda, as atrações para a garotada atendem um pedido da população. “Atendemos a um pedido da população e do governador para trazer atrações para toda a família. O Festival Bonitinho é uma novidade e terá muitas atrações, brinquedos infláveis, toda uma atmosfera para as crianças se sentirem inseridas no festival”.

No dia 25, sexta-feira, vai se apresentar “Mundo Bita”, com um show repleto de aventuras musicais, valorizando a criatividade. Com o bigode laranja mágico do Bita, as crianças serão transportadas a um mundo de fantasia. Este é o pontapé inicial para o show do Mundo Bita. “A semente da diversão é a imaginação”.

A temporada tem o objetivo de incentivar as crianças e suas famílias a explorarem esse mundo maravilhoso da criatividade, com muita música e alegria. A viagem por novas descobertas e sentimentos é um dos pilares essenciais da animação, que foi originada em 2011 nos estúdios da Mr.Plot, no Recife, por Chaps, cantor e criador do personagem.

O Mundo Bita ganhou vida em 2011 nos estúdios da Mr.Plot, produtora de conteúdo fundada no Recife (PE) por Chaps (cantor e criador do personagem) e seus sócios João Henrique Souza, Enio Porto e Felipe Almeida, todos pais. Em onze anos, os mais de 100 clipes autorais lançados ultrapassam 13 bilhões de visualizações no Youtube. O álbum “Bita e a Natureza” foi indicado ao 19º Grammy Latino de Melhor Álbum Infantil e coleciona diversas premiações, como discos de platina duplo e discos de ouro. As produções dos conteúdos autorais abordam, com leveza, cor e muita música, temáticas atuais e assuntos que contribuem para a formação saudável e solidária das crianças.

Entre as situações vivenciadas pelas personagens estão trabalho em equipe, brincadeiras imaginativas, atitudes de perseverança e adoção de estratégias apropriadas à faixa etária para superar obstáculos.

Atualmente, o canal do Mundo Bita conta com mais de 13 bilhões de views e 10 milhões de inscritos no YouTube. O espetáculo, com cerca de 70 minutos de duração, tem um repertório de 20 canções, contemplando todos os álbuns da animação. Entre as novidades, “O Amor é tudo de bom”, criada por Chaps e pelo rapper Emicida, e “O Amor da Adoção”, música que teve a participação de Bituca, o querido padrinho do Mundo Bita, Milton Nascimento.

No palco, a turminha composta por Dan, Lila, Tito, e, claro, Bita, se transporta para um mundo de grandes descobertas. A personagem Flora, cantora e apresentadora do espetáculo, é quem comanda a aventura repleta de emoção e coragem. Pepe e Pipa, os Plotsque moram com o Bita na Galáxia da Alegria, fazem uma participação especial através do telão.

“O show traz diversas novidades, como a estreia da Tina nos palcos, personagem muito amada, que vem fazendo parte do conteúdo Mundo Bita cada vez mais. Ela é prima do Dan e apareceu pela primeira vez no clipe “Parabéns do Bita”, em 2016. Com tanto carisma, já protagonizou diversas produções e ganhou um papel importante na nova série “Imagine-se”, conta Chaps. Outra novidade é a presença do Porquinho, que chega para dividir o palco com outras figuras que as crianças amam, como o Dinossauro, o Caranguejo, a Vaquinha e a Girafa.

Palavra Cantada

No dia 26, sábado, as crianças poderão se divertir com “Palavra Cantada”, a dupla musical formada em 1994 por Paulo Tatit e Sandra Peres. É caracterizado por canções infantis de linhas marcantes, que prezam pela elaboração das letras, arranjos e gravações, com uma poética sensível e respeito à inteligência das crianças.

A ideia é criar melodias, letras e arranjos originais, sempre de olho numa poética que respeite a inteligência e a sensibilidade das crianças. Qualidade e sucesso seguem o mesmo compasso. Desde a sua criação, a Palavra Cantada é premiada e elogiada pela crítica, graças a esse trabalho cuidadoso. Seis álbuns da dupla foram premiados. O Prêmio da Música Brasileira (antes conhecido como Prêmio Sharp, Prêmio TIM e Prêmio CARAS) foi recebido seis vezes.

Ao todo, são 16 CDs, 11 DVDs e 7 livros lançados, sempre com a preocupação de valorizar a cultura, os ritmos e os instrumentos brasileiros. Ao longo de todos esses anos a dupla construiu uma relação íntima e acolhedora com as crianças e suas famílias nas canções e também nos shows, assistidos por mais de 10 milhões de pessoas.

Os shows da Palavra Cantada têm a música como elemento central, usando sempre os instrumentos e a movimentação de palco como principal elemento cênico. A dupla já produziu mais de 14 discos, ultrapassando a marca total de dois milhões de CDs vendidos, com todos ainda em catálogo até hoje.

Um dos maiores sucessos do grupo, a canção "Criança não Trabalha", é uma parceria com Arnaldo Antunes e uma denúncia do trabalho infantil.

Em 2008, o show "O Melhor da Palavra Cantada" teve estreia no dia das crianças no Credicard Hall, em São Paulo. Em seguida, no mês de novembro, Paulo e Sandra apresentaram uma opereta para o público infanto-juvenil, "Ramon e Maraó", iniciando uma nova frente de trabalho para a Palavra Cantada: a dos Musicais.