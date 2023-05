Festival de Blues em Bonito terá 3 dias de shows

Por Cima de Bonito/ BonitoMais

Nos dias 8, 9 e 10 de junho Bonito recebe a 10ª edição do Bonito Blues e Jazz Festival.

Serão nove atrações e diversas homenagens à música. Os ingressos para o evento que celebra uma década já estão à venda.

Programação

08/06 (Quinta-feira) – No show de abertura se apresentam El Trio, banda do MS, Walter Pinheiro Quarteto (São Paulo) e Boldrini Quarteto (Paraná).

09/06 (Sexta–feira) – Noite da música paraguaia, o evento conta com a participação exclusiva das bandas Band’Elaschica formada por 10 mulheres, VPL Blues com composições autorais em espanhol e guarani e o lendário baterista Toti Morel y Família.

10/06 (Sábado) - Quem abre a noite de encerramento é o guitarrista argentino, Rula Cancino, com sua banda Rula y Los de La Esquina, o projeto exclusivo do Bonito Blues e Jazz Festival, Mato Grosso do Blues apresentado por Luis Ávila & Friends, homenageando grandes compositores do estado como José Boaventura, Zé Pretim e Renato Fernandes. E para encerrar a noite, Big Gilson (Rio de Janeiro) se apresentará com o melhor do blues carioca.

O evento será no Selina Hotel, que fica na Rua Santana do Paraíso, 554 – Bonito. Os ingressos custam R$ 40 por noite ou R$ 100 para os 3 dias de festa.