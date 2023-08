Festival de Inverno de Bonito divulga programação completa

A cantora Fafá de Belém abre as atrações musicais do XXII Festival de Inverno de Bonito (FIB). O show de abertura acontece na quarta-feira (23), a partir das 22h30, no Palco das Águas. Fafá deve apresentar um repertório com canções conhecidas dos fãs. A artista paraense vai mostrar ao público local e turistas porque é uma das cantora mais amadas e respeitadas do país. Fafá vai dar um passeio pelas batidas contagiantes do carimbó, passando pelos acordes empolgantes do samba e pelas melodias suaves da música popular brasileira até chegar na bossa nova suave e envolvente.

O Festival de Bonito, que vai até domingo (27), conta com diversas atrações culturais como shows musicais, espetáculos, teatro, dança, circo, arte, tecnologia, interatividade, cenografia, atrações infantis e diversas atividades paralelas. A arte inspira onde a natureza respira.

Nos cinco dias do FIB 2023, o público também vai poder apreciar o melhor da música produzida por talentos locais. Entre bandas e artistas solo, trios ou demais combinações, com várias formas, performances e estilos, mais de 25 músicos revezam no palco para oferecer um repertório com ritmos que passam pelo rock, pop, mpb, samba, rap ,música regional e sertanejo.

No segundo dia de apresentações nacionais, Paulinho Moska e Maria Gadú alegram o público no Palco das Águas, na quinta-feira (24), também a partir das 22h30.

Paulinho Moska está celebrando trinta anos de carreira e completou recentemente 56 anos. Este mês, o cantor fez uma gravação ao vivo do show Beleza e Medo, com direção de Batman Zavareze. No FIB, Moska inclui sucessos como Pensando em Você, Idade do Céu e Namora Comigo e músicas de seu último disco ao lado de sucessos como Pensando em Você, Idade do Céu e Namora Comigo.

Na sexta-feira (25), o Palco das Águas recebe a cantora Iza, que deu fim há pouco tempo a longa espera dos fãs e está de volta com seu segundo álbum de estúdio, intitulado "Afrodhit". Iza define este projeto como seu disco mais feminino e pessoal, em que conta a história de sua própria versão da deusa grega do amor e da beleza, Afrodite.

Sábado à noite, sobe ao Palco das Águas o rapper Emicida, que completou este mês 38 anos. O artista é considerado uma das maiores revelações do hip hop do Brasil dos anos 2000, mas ultrapassou as fronteiras do gênero, fazendo colaborações com nomes do rock e do pop. Suas importantes falas e ideias sobre o panorama do mundo, seja na esfera política, cultural ou social, tornou Emicida um dos mais importantes pensadores contemporâneos do país.

E para encerrar o Festival, no dia 27 de agosto (domingo) sobe ao palco o Trio Parada Dura. Formado em Minas Gerais no ano de 1971, é considerado um dos maiores, mais antigos e mais bem-sucedidos grupos musicais de música sertaneja do Brasil.

Atualmente estão em sua oitava formação, com Creone, Leonito e Xonadão. O grupo alcançou o sucesso nacional em 1981, com o lançamento do LP Último Adeus, em que interpretou as canções Fuscão Preto e Arapuca. Ao longo da carreira, o Trio Parada Dura recebeu onze discos de ouro e três de platina.

Inclusão

O acesso à cultura a pessoas com deficiência está garantido no XXII Festival de Inverno de Bonito. Diversas atrações, desde os shows principais, contação de histórias, demais ações na área de literatura, apresentações de dança, teatro e circo e gastronomia vão oferecer recursos acessíveis com o intuito de atender a todos os públicos e sensibilizar os participantes do evento para a importância da acessibilidade.

Os recursos que estão disponíveis para o público durante o Festival são: a audiodescrição e libras. A audiodescrição é um tipo de acessibilidade comunicacional que possibilita às pessoas com deficiência ver as imagens por meio das palavras e está prevista em lei. Por meio da narração, ela dá elementos para que estes usuários especiais consigam construir imagens mentais acerca de suas vivências.

Homenagem

A XXII Edição do Festival de Inverno de Bonito homenageia o renomado artista plástico sul-mato-grossense Humberto Augusto Miranda Espíndola. Nascido em 04 de abril de 1943, Humberto Espíndola, além de escritor, artista plástico e cantor, Espíndola teve uma relevante atuação na divulgação da cultura regional criando, em 1974, o Museu de Arte e Cultura Popular, ligado à Universidade Federal de Mato Grosso; foi o primeiro secretário de Estado de Cultura de Mato Grosso do Sul (1987 a 1990) e organizou, ao lado de Aline Figueiredo, a Primeira Exposição dos Artistas Mato-Grossenses que originou a Associação Mato-Grossense de Arte. Humberto foi, ainda, gestor artístico do Museu de Arte Contemporânea de MS (Marco) e coordenador de artes plásticas dos primeiros Festivais América do Sul, realizado em Corumbá/MS.

Economia Criativa

O FIB 2023 é uma realização do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura, Sesc MS e Prefeitura de Bonito.Uma tração muito esperada é o Corredor de Economia Criativa com produtos oriundos de produtores de Mato Grosso do Sul, como gastronomia e artesanato. Criatividade, sustentabilidade, diversidade cultural e inovação: todas essas características podem ser encontradas nos produtos desenvolvidos por nossos empreendedores da economia criativa.

Atrações infantis

Nesta edição de 2023, a principal novidade é o Festival Bonitinho, com diversas atrações para a criançada. Estão confirmados “Mundo Bita”, no dia 25, sexta-feira, e “Palavra Cantada”, no sábado, 26.