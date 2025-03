Festival fortalece artistas locais e leva atraÃ§Ãµes aos bairros da Capital

Arquivo/Setesc/Vaca Azul

O Campão Cultural – III Festival de Arte, Diversidade e Cidadania acontece em Campo Grande de 27 a 30 de março e de 4 a 6 de abril, levando atrações artísticas para diversos pontos da cidade.

O evento, promovido pelo Governo de Mato Grosso do Sul, busca fortalecer a cultura de rua, ocupando espaços públicos com apresentações musicais, espetáculos teatrais e performances de hip hop. Segundo o diretor-presidente da Fundação de Cultura, Eduardo Mendes, a proposta é tornar o festival mais acessível e presente nas comunidades.

Destaques da programação

A abertura, no dia 27, contará com um mural de graffiti do artista Dicesarlove, além de exposições no Museu da Imagem e do Som (MIS) e no Centro Cultural José Octávio Guizzo. Também estão previstos Pantanal Film Festival, oficinas culturais e o Circuito Universidades UEMS.

Entre as atrações nacionais estão Banda Black Rio com Thulla Melo, Isabel Fillardis e Sandra de Sá, Dani Black e Marina Peralta com Bia Ferreira. O festival terá ainda batalhas de breaking e ballroom, concurso de cosplay e games, desfile de moda autoral e campeonato de skate.

O secretário de Cultura, Marcelo Miranda, destacou a valorização dos artistas regionais nesta edição, priorizando talentos de Mato Grosso do Sul.

Locais do evento

As atividades acontecem em diversos espaços, incluindo Parques Jacques da Luz, Ayrton Senna e Tarsila do Amaral, Orla Morena, Concha Acústica Helena Meirelles, Praça do Rádio e Rua 14 de Julho.

Além das apresentações, o evento sediará a Feira da Música do Campão, com painéis e palestras voltadas para o setor musical.

O festival promete consolidar-se como um dos principais eventos culturais do estado, promovendo inclusão, arte e diversidade.