Filme 'Curupira O Herói da Mata' será lançado no MIS

Lançamento será no Memorial da Cultura e Cidadania / Divulgação

Nesta quinta-feira (8), a magia e a riqueza do folclore brasileiro ganharão vida com o lançamento do filme "Curupira – O Herói da Mata" no MIS (Museu da Imagem e do Som) em Campo Grande.

A partir das 19h, o público terá a oportunidade de mergulhar em uma aventura repleta de fantasia e importantes mensagens ecológicas, destacando a necessidade urgente de preservação ambiental. Este projeto foi realizado com financiamento do FIC (Fundo de Investimentos Culturais) de Mato Grosso do Sul.

"Curupira – O Herói da Mata" traz à tela a emocionante história do Curupira, um guardião místico da floresta, que utiliza seus poderes extraordinários para enfrentar ameaças tanto humanas quanto sobrenaturais. O ponto culminante da trama ocorre quando uma corporação extraterrestre, liderada pelo bilionário Maun, decide destruir o Pantanal para gerar energia, colocando em risco o ecossistema local. Diante dessa ameaça, o Curupira precisa unir forças para salvar seu lar.

Mesclando elementos de aventura e fantasia, o filme não apenas diverte, mas também transmite uma poderosa mensagem sobre a importância da conservação ambiental. Voltado para públicos de todas as idades, "Curupira – O Herói da Mata" se destaca pela capacidade de despertar empatia e conscientização por meio de uma figura folclórica tão arraigada na cultura popular brasileira.

Gustavo Santana, diretor do filme, expressa suas expectativas em relação ao lançamento: "Espero que a mensagem de preservação, especialmente para as crianças, seja bem recebida. Usando um personagem tão popular quanto o Curupira, acredito que temos mais chances de criar uma conexão emocional com o público".

O evento de lançamento promete ser um marco cultural, oferecendo ao público uma oportunidade única de vivenciar o folclore brasileiro por meio de uma produção cinematográfica de alta qualidade. A estreia de "Curupira – O Herói da Mata" é mais do que uma simples exibição; é um convite para refletir sobre a preservação do meio ambiente e celebrar as ricas tradições culturais do Brasil.

*Com informações da Comunicação Setesc.