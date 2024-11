Filme Infantojuvenil 'Enigmas no Rolê' será lançado em 10 de novembro

Reprodução filme

O longa-metragem “Enigmas no Rolê”, dirigido, roteirizado e produzido por Ulísver Silva, marca um novo momento para o cinema infantojuvenil de Mato Grosso do Sul, ao apresentar uma narrativa repleta de aventura, comédia, drama e desafios lógicos. Voltado para o público jovem, o filme combina entretenimento com aprendizado e inspira o desenvolvimento de habilidades fundamentais, como raciocínio rápido e resolução de problemas, especialmente entre jovens de regiões periféricas. A ideia para a obra surgiu durante um curso realizado por Ulísver na escola Supera, onde são utilizados desafios lógicos para estimular o raciocínio dos alunos.

A trama acompanha Andread, um jovem estudante de Física, que desafia seus sobrinhos a resolver enigmas em troca de um presente especial. Inspirado por experiências pessoais e acadêmicas, Ulísver infunde na história aspectos de sua vivência com amigos apaixonados por física e química, criando personagens envolventes que enfrentam desafios, fortalecem laços familiares e superam obstáculos em suas jornadas.

A produção de “Enigmas no Rolê” foi possível graças ao apoio financeiro de três editais: o FIC-MS (Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul) e dois editais da Lei Paulo Gustavo. Esses recursos permitiram a execução completa do filme, envolvendo uma equipe diversificada de profissionais de diferentes regiões do Brasil.

“Quero que o público infantojuvenil perceba que, com preparo, raciocínio e o apoio de familiares e amigos, é possível enfrentar e superar os desafios que surgem. Mesmo diante das dificuldades, há sempre uma solução a ser encontrada”, afirma o diretor Ulísver Silva, destacando a mensagem inspiradora que permeia o filme.

“Enigmas no Rolê” traz uma proposta visual atrativa, com animações e elementos gráficos que ilustram o pensamento dos personagens, tornando as cenas ainda mais dinâmicas e interativas. Com uma equipe talentosa e criativa, o filme promete conquistar o público jovem e oferecer uma mensagem positiva para quem enfrenta desafios em seu cotidiano.

A estreia está marcada para 10 de novembro, em uma transmissão ao vivo no YouTube. O link do canal para acompanhar a exibição é: youtube.com/@EnigmasnoRole.

Trailer oficial: Assista aqui

Serviço

Lançamento do filme “Enigmas no Rolê”

Data: 10 de novembro

Local: transmissão ao vivo no YouTube

Link do canal: youtube.com/@EnigmasnoRole