Fim de semana tem Anavitória no MS ao Vivo e festivais da Cultura Indígena, de Sobá e do Torresmo

Com festivais por toda a cidade, o fim de semana promete não deixar ninguém parado em casa. Tem Festival da Cultura Indígena, celebrando o Dia Internacional dos Povos Indígenas, o já tradicional Festival do Sobá e ainda o TorresmoFest.

É neste domingo que o Parque das Nações Indígenas recebe mais uma edição do MS ao Vivo, com Anavitória e abertura da banda Vozmecê.

A Setescc e a Fundação de Cultura separaram abaixo os principais rolês, confira:

Sexta-feira (11)

16ª Exposição Nacional de Orquídeas - O Armazém Cultural recebe a já consagrada exposição de orquídeas nesta sexta, sábado e domingo, com dezenas de expositores.

Hora: das 8h às 22h

Local: Armazém Cultural

Entrada: Gratuita

TorresmoFest - Durante todo o final de semana, o Shopping Campo Grande sedia o Torresmofest, o maior festival gastronômico do País. São mais de 25 expositores, entre food trucks e barracas que oferecem de joelho de porco, leitão à pururuca, torresmo de rolo, recheado e mineiro, costela suína, pernil, pancetta, entre outras delícias.

Para acompanhar tem programação musical trazendo os melhores covers de bandas nacionais e internacionais, nos estilos pop rock até sertanejo.

Hora: 12h às 22h

Local: Estacionamento Shopping Campo Grande

Entrada: Gratuita

16º Festival do Sobá - Consolidado no calendário do campo-grandense, chega a 16ª edição do Festival do Sobá na Feira Central. Com música, arte, gastronomia, dança, cultura regional e patrimônio cultural, a programação é diversa para atender a todos os públicos.

Nesta sexta tem Coral de Vozes de Nova Alvorada do Sul e dança com a Escola de Dança Harmonia, além de apresentação do grupo de taiko Raiden Daiko, show de Henrique Brabo, e apresentações dos campeões do 1° Concurso de Forró da Feira Central e do Centro de Tradição Gaúcha.

Hora: A partir das 16h

Local: Feira Central

Entrada: Gratuita

II Festival de Cultura Indígena - Nesta sexta e sábado, Campo Grande vai poder prestigiar a cultura, as artes, a beleza e a história da população indígena da Capital. Na segunda edição, o festival reúne artesanato, cerâmica, utensílios étnicos e o principal: a gastronomia indígena com pratos terena de hihi, yukui, lapápê e Poreo.

Hora: A partir das 17h

Local: Praça do Rádio Clube

Entrada: Gratuita

50’s Cultura Hip-Hop Baile do Cinquentenário - O aniversário de uma cultura que move e transforma a periferia. Nesta sexta tem encontro marcado de celebração dos 50 anos da cultura hip-hop, com a participação da DJ LadyAfroo, DJ Shaba, DJ Magão, Rockers Sound System, Graffiti, Breaking e muito mais.

Hora: 18h

Local: Rua Polônia, 521 - São Jorge da Lagoa

Entrada: Gratuita

Arraiá UEMS - O terceiro Arraiá da Uems de Campo Grande acontece nesta sexta-feira. Com as comidas e bebidas típicas da época, como pastel, carreteiro, pipoca, cachorro quente, quentão, doces, caldos, milho, o público ainda terá música com show de Artur Vilalva e Banda, além de apresentações de quadrilhas formada por alunos e professores da Unidade.

Nesta edição, as atrações para a criançada, no espaço kids, são os brinquedos como pula-pula, argolas, touro mecânico e a pescaria.

Hora: A partir das 18h

Local: UEMS - Avenida Dom Antônio Barbosa, 4.155 - Santo Amaro.

Entrada: Gratuita

“Como nascem as estrelas” – De volta para mais uma temporada de “Como Nascem as Estrelas”, a Estação Cultural Teatro do Mundo recebe o espetáculo nesta sexta-feira.

Hora: 20h

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo – Rua Barão de Melgaço, 177

Entrada: Ingressos a partir de R$ 20,00

Sábado (12)

Encontro de Brechós - Que tal começar o sábado garimpando pecinhas? Serão mais de 25 brechós com milhares de roupas, calçados e acessórios. O evento é uma iniciativa do Coletivo de Brechós.

Hora: 8h às 14h

Local: Horto Florestal - Av. Ernesto Geisel com a Av. Fernando Corrêa da Costa

Entrada: Gratuita

16ª Exposição Nacional de Orquídeas - O Armazém Cultural recebe a já consagrada exposição de orquídeas. No sábado tem oficinas de orquídeas com Sergio Ostetto, das 8h30 às 12h, e palestra de Gilberto Kerbauy das 15h às 16h30.

Hora: das 8h às 22h

Local: Armazém Cultural

Entrada: Gratuita

Troca-troca de livros - Tem livro parado em casa? Neste sábado tem troca-troca de livros com a Amor Livraria. Na programação tem música com discotecagem de vinil do DJ Samambaia e, claro, café.

Horário: A partir das 9h

Local: Bem Te Vi Café - Rua José Antônio, 1479 - Centro

Entrada: Gratuita

Feijoada Tamojunto - Neste sábado tem a 8ª feijoada beneficente do Instituto Tamojunto, que além de arrecadar recursos para ações sociais, traz para Campo Grande como atração o grupo Sambô.

O Instituto Tamojunto é uma instituição comprometida em promover ações sociais e contribuir para o desenvolvimento da comunidade local. Além do Sambô, também se apresentam a DJ Larissa Marca e do grupo Dieguinho e Banda.

Hora: 11h45

Local: Clube Estoril

Entrada: Ingressos e informações pelo telefone (67) 99247-3187

TorresmoFest - Durante todo o final de semana, o Shopping Campo Grande sedia o Torresmofest, o maior festival gastronômico do País. São mais de 25 expositores, entre food trucks e barracas que oferecem de joelho de porco, leitão à pururuca, torresmo de rolo, recheado e mineiro, costela suína, pernil, pancetta, entre outras delícias.

Para acompanhar tem programação musical trazendo os melhores covers de bandas nacionais e internacionais, nos estilos pop rock até sertanejo.

Hora: 12h às 22h

Local: Estacionamento Shopping Campo Grande

Entrada: Gratuita

Sesc Arte para crianças – Neste sábado tem oficina a criançada se diverte com a oficina “A arte de Basquiat”, que começa às 15 horas. Para participar é preciso levar 1 tela de 30 x 40cm ou aproximadamente, 1 pincel largo e 1 pincel fino.

Em seguida, tem o Cine Clubinho exibirá o clássico “O mágico de Oz”, na versão original do musical, de 1939.

Hora: A partir das 15h

Local: Sesc Cultura – Avenida Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

Espaço Sesc – Neste fim de semana, o “Espaço Sesc” promete muito encanto com a magia do circo em evidência na programação. No sábado, a Cia Apoema apresenta o Espetáculo “Requebra Torto”. Entre cantigas e cambalhotas, o espetáculo provoca o imaginário comum em torno do circo e das brincadeiras de infância, da rua, do interior, mexendo com o velho-novo em cada pessoa.

Hora: Às 15h e 16h30

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

Feira Mixturinha Itinerante - Neste sábado tem empreendedorismo e economia criativa no Jardim São Bento. Com expositores de artes e gastronomia, ainda terá música ao vivo com a dupla Marlom e Vinícius.

Hora: 16h às 21h

Local: Av. Primeiro de Maio, 400 - Praça Primeiro de Maio

Entrada: Gratuita

II Festival de Cultura Indígena - Neste sábado, Campo Grande vai poder eleger a Miss e Mister Indígena CG 2023. Além de apresentar a beleza da etnia indígena, o desfile ressalta a cultura, contribuição histórica e reconhecimento dos povos na sociedade.

Na segunda edição, o festival ainda reúne artesanato, cerâmica, utensílios étnicos e o principal: a gastronomia indígena com pratos terena de hihi, yukui, lapápê e Poreo.

Hora: A partir das 17h

Local: Praça do Rádio Clube

Entrada: Gratuita

16º Festival do Sobá - Consolidado no calendário do campo-grandense, chega a 16ª edição do Festival do Sobá na Feira Central. Com música, arte, gastronomia, dança, cultura regional e patrimônio cultural, a programação é diversa para atender a todos os públicos.

No sábado tem desfile de kimonos e suas histórias, e apresentações de dança do grupo Sakura da Associação Nipo e Grupo D’Soul, além de Taiko e o Coral de meninas cantoras de Porto Murtinho junto da orquestra de violões do município.

Hora: Almoço a partir das 12h, e apresentações das 19h

Local: Feira Central

Entrada: Gratuita

Vitrine Coletiva - Em sua segunda edição, o vitrine coletiva reúne expositores de arte, moda e brechós.

Hora: Das 15h às 20h

Local: Rua Antônio Corrêa, 55 - Jardim Monte Líbano

Entrada: Gratuita

Feira ao ar livre - Tem edição da Liga de Mulheres Empreendedoras neste sábado com brinquedos, serviços, arte e cultura e artesanato. Serão mais de 60 expositores.

Hora: 16h às 21h

Local: Praça do Peixe - Avenida Cel. Pôrto Carrero, 100 - Vila Vilas Boas

Entrada: Gratuita

Roda de samba da Vila - Sábado tem samba na quadra da Vila Carvalho com Xandão do Cavaco, Cristhian Oliver e Gersinho, além da bateria poderosa.

Hora: A partir das 18h

Local: Rua Joaquim Manoel de Carvalho, 395 - Vila Carvalho

Entrada: Gratuita

Dumattu Revival - Neste sábado tem muita música pop, rock e a vibe característica da banda Dumattu. O revival promete uma noite memorável com Ligia Almeida nos vocais, Leca Harper na guitarra e voz, Guilherme Castro no baixo e Zé Fiuza na bateria. A festa será repleta de músicas para cantar e dançar.

Hora: A partir das 18h30

Local: Cervejaria Canalhas - Rua Dom Lustosa, 214

Entrada: Ingressos a partir de R$ 25,00

Bianca Bacha canta Samba e Amor - Nesta homenagem ao samba, Bianca Bacha, que é também vocalista da banda Urbem, interpretará composições de nomes como Tom Jobim, Chico Buarque, João Donato, Toninho Horta, Cartola, Candeia, Paulinho da Viola, Djavan, Gilberto Gil, entre outros. A cantora será acompanhada por Sandro Moreno (bateria), Gabriel Basso (baixo) e Ana Ferreira (piano).

Hora: 19h

Local: Sesc Cultura - Avenida Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

Festa Agostina - Tem arraiá da Associação Bombeiro Militar neste sábado com música ao vivo, comidas típicas, brinquedos e bebidas.

Hora: A partir das 19h

Local: Chácara da ABMMS - Rua dos Pereiras, 111, Jardim Centenário

Entrada: Gratuita

“Como nascem as estrelas” – De volta para mais uma temporada de “Como Nascem as Estrelas”, a Estação Cultural Teatro do Mundo recebe o espetáculo neste sábado.

Hora: 20h

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo – Rua Barão de Melgaço, 177

Entrada: Ingressos a partir de R$ 20,00

"Nunca Desista de Seus Sonhos" - Sábado também é de teatro com "Nunca Desista de Seus Sonhos". A adaptação do best-seller de Augusto Cury tem classificação indicativa de 12 anos.

Horário: 21h

Local: Teatro Glauce Rocha

Entrada: Ingressos a partir de R$ 80,00

Show Capital Inicial - Em turnê pelos 40 anos de carreira, Capital Inicial chega a Campo Grande para show neste sábado. A banda promete uma superprodução com recursos visuais que celebram quatro décadas de história do Capital Inicial.

Na tour, Dinho Ouro Preto, Fê Lemos, Flávio Lemos e Yves Passarel trazem clássicos, hits repaginados e novidades.

Hora: 21h

Local: Shopping Bosque dos Ipês

Entrada: A partir de R$ 160,00 a entrada inteira.

Domingo (13)

16ª Exposição Nacional de Orquídeas - O Armazém Cultural recebe a já consagrada exposição de orquídeas. No domingo tem oficina de cultivo de orquídeas para iniciantes com Juliana Garcia, das 10h às 12h, e de kokedamas de orquídeas com Mary Souza, das 14h às 15h30.

Hora: das 8h às 17h

Local: Armazém Cultural

Entrada: Gratuita

Praça da Bolívia - Tem edição Dia dos Pais da Praça da Bolívia neste domingo, com Shamsa Cia de Dança, Vitor Martins, Rodrigo Moraes, Guto Martins, Patty Araújo, Banda On the Road, Dany Cristinne, Banda Coquetel Blue e Zé Du de atrações artísticas.

Os expositores estão com artesanato, moda, pratos típicos e antiguidades. Ah, também haverá campanha de adoção responsável de pets com o CCZ.

Hora: 9h às 14h

Local: Praça da Bolívia - Rua Barão da Torre,Coophafé

Entrada: Gratuita

16º Festival do Sobá - Consolidado no calendário do campo-grandense, chega a 16ª edição do Festival do Sobá na Feira Central. Com música, arte, gastronomia, dança, cultura regional e patrimônio cultural, a programação é diversa para atender a todos os públicos.

No domingo tem concurso de karaokê com a cantora convidada Mary Okabayashi, além de competição Jack and Jill, grupo de dança da terceira idade AABB Idosos Saudáveis, e encerrando Marlon Maciel e Grupo Trem Pantaneiro.

Hora: Almoço a partir das 12h, e apresentações das 19h

Local: Feira Central

Entrada: Gratuita

TorresmoFest - Durante todo o final de semana, o Shopping Campo Grande sedia o Torresmofest, o maior festival gastronômico do País. São mais de 25 expositores, entre food trucks e barracas que oferecem de joelho de porco, leitão à pururuca, torresmo de rolo, recheado e mineiro, costela suína, pernil, pancetta, entre outras delícias.

Para acompanhar tem programação musical trazendo os melhores covers de bandas nacionais e internacionais, nos estilos pop rock até sertanejo.

Hora: 12h às 22h

Local: Estacionamento Shopping Campo Grande

Entrada:Gratuita

Espaço Sesc – Neste fim de semana, o “Espaço Sesc” promete muito encanto com a magia do circo em evidência na programação. No domingo, o picadeiro é da família Perez, com o circo New York Circus.

Hora: Às 15h e 16h30

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

MS ao Vivo - O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), da Fundação de Cultura e do Sesc, apresentam mais uma edição do projeto MS ao Vivo.

Quem sobe ao palco é o duo Anavitória, e a abertura será feita pela banda regional Vozmecê, formada pelo casal Namaria Schneider e Fattori.

Hora: 17h

Local: Parque das Nações Indígenas

Entrada: Gratuita

Pagode da Nuala - Domingo tem mais uma edição do Pagode da Nuala com a Festa Brejo. O setlist fica com DJ Mariana Ogatha, DJ Jubba e DJ Gaiezza. que é marca registrada na Festa Brejo. À frente do pagode estará Calilo Só Por Elas.

Horário: A partir das 17h

Local: Ponto Bar - Travessa Temistócles, 103

Entrada: Ingressos a partir de R$ 15,00