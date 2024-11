Fim de semana vem tem chegada do Papai Noel, exposições e shows no interior de MS

Marcos Hermes

Mais um fim de semana bateu à porta e o Agendão chegou para te ajudar com dicas para se divertir. Tem atrações para todos os gostos, idades e estilos, na capital e interior. Entre os destaques em Campo Grande, os artistas nacionais Ney Matogrosso, Leonardo, Bruno e Marrone sobem ao palco com shows que prometem encantar o público. Já nos shoppings, a magia natalina começa com a chegada do Papai Noel.

A programação cultural também inclui as exposições “Entre o Céu e a Terra”, do projeto Arte nas Estações, e “Bem Eu”, trazendo perspectivas únicas sobre temas culturais e religiosos. No interior, Dourados recebe edição do Som da Concha, com shows de Douglas Dakombi e seu “folk pantaneiro”, além de Bêbados Habilidosos, com o bom e velho blues. Além disso, os municípios de Ivinhema, Anaurilândia e Pedro Gomes ganham vida com festas locais, marcando suas comemorações com muita música e atrações gratuitas.

A Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) listam os principais eventos do fim de semana. Confira:

Sexta-feira (8)

Exposição “Entre o Céu e a Terra” – Parte do projeto “Arte nas Estações” em Campo Grande, idealizado pelo gestor cultural carioca Fabio Szwarcwald e com curadoria de Ulisses Carrilho, a exposição apresenta 87 obras de 19 artistas autodidatas. Com um ambiente imersivo em tons de azul, que remete ao céu, a mostra explora o universo das crenças religiosas e os mitos do folclore brasileiro.

Horário: 9h às 18h

Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo – R. 26 de Agosto, 453 – Centro

Entrada: gratuita

Exposição “Bem Eu” – A exposição “Bem Eu”, de Patrícia Helney, está na Casa de Cultura até 11 de novembro. Neste conjunto de trabalhos, a artista explora cenas da cidade, das festas populares e da religiosidade, em uma atmosfera vibrante e colorida.

Horário: 9h às 18h (sexta-feira) e 9h às 12h (sábado)

Local: Casa de Cultura – Av. Afonso Pena, 2270 – Centro

Entrada: gratuita

Espetáculo (En)casulo – O espetáculo de dança contemporânea (En)casulo, criado por Isabela Lucas Pantarotto e interpretado por Isadora Lucas Pantarotto e Lais Ferreira, tem levado uma reflexão sobre a ansiedade a mais de 700 estudantes da rede pública de Mato Grosso do Sul. A peça utiliza movimentos fluídos e tensos para representar o conflito interno e o desejo de transformação pessoal, explorando a metáfora do “casulo” como símbolo de aprisionamento e libertação. As apresentações do projeto se encerram nesta sexta-feira, na Casa de Ensaio.

Horário: 14h

Local: Casa de Ensaio – R. Visc. de Taunay, 203 – Amambai

Entrada: gratuita

Circo Maximus – Considerado um dos maiores circos da América Latina, o Circo Maximus está em Campo Grande, com espetáculo repleto de magia e emoção. Entre as atrações está o fantástico ”Globo da Morte”, além de trapezistas, shows de mágica e apresentações de palhaços.

Horário: 20h (sexta-feira e quinta); 16h, 18h e 20h (sábado e domingo)

Local: Av. Duque de Caxias, próximo ao Atacadão e ao aeroporto

Entrada: ingressos a partir de R$ 20 para crianças e R$ 40 para adultos, pelo link https://ingressocircomaximus.com.br/unidade1

Casa Cult – Nesta sexta, tem o último Casa Cult do ano, o Dramaturgias em Cena. Ligia Tristão Prieto, Leonardo de Castro e Leonardo de Medeiros se juntam em um bate-papo sobre a escrita para a cena e seus desafios.

Horário: 19h

Local: Grupo Casa – R. Visc. de Taunay, 306 – Amambai

Entrada: gratuita, com reserva de ingressos pelo link https://www.sympla.com.br/evento/casa-cult-dramaturgias-em-cena/2720278

1º Encontro de HQs na UEMS – O evento, promovido pela ASPAS (Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial) e parte do 7º Fórum Nacional de Pesquisadores em Arte Sequencial, reúne personalidades de destaque nacional e internacional para discutir o universo das histórias em quadrinhos. A programação inclui oficinas, lançamentos de livros, palestras e mesas-redondas (confira tudo aqui).

Horário: a partir das 8h

Local: UEMS – Av. Dom Antônio Barbosa, 4155 – Vila Santo Amaro

Entrada: gratuita

Show Cabaré – Leonardo e a dupla Bruno e Marrone trazem a Campo Grande o show “Cabaré”, com um repertório que combina grandes sucessos de suas carreiras e músicas especialmente selecionadas para essa parceria.

Horário: abertura dos portões às 19h

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho – R. Américo Carlos da Costa, 320 – Vila Carvalho

Entrada: a partir de R$ 90, disponível pelo link https://ingressos.santoshow.com.br/comprar-ingresso/cabare-leonardo-e-bruno-marrone-6549

Ney Matogrosso – Aos 81 anos, Ney Matogrosso retorna a Campo Grande para um show especial, trazendo o melhor de seu repertório em uma apresentação inesquecível. Um espetáculo para encantar todas as gerações.

Horário: abertura dos portões às 20h

Local: Bosque Expo, Shopping Bosque dos Ipês – Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Parque dos Novos Estados

Entrada: a partir de R$ 190, disponível pelo https://ingressos.santoshow.com.br/comprar-ingresso/cabare-leonardo-e-bruno-marrone-6549

“Concerto em Ri Maior” – O espetáculo circense “Concerto em Ri Maior” traz comédia musical, dança, improvisação e muita palhaçaria, em uma apresentação cheia de diversão para todas as idades.

Horário: 19h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhanduí, 200 – Centro

Entrada: gratuita, com reserva de ingressos pelo link https://www.sympla.com.br/evento/programacao-sesc-teatro-prosa-06-11-a-09-11/2703072?referrer=linktr.ee

De Bar em Bairro – O De Bar em Bairro chega com tudo ao Taveirópolis, trazendo o irresistível Pagode 0800 para embalar a noite com muita música, amigos e aquela energia que só o pagode tem.

Horário: a partir das 18h

Local: Nêga Burger – R. Albert Sabin, 107 – Taveirópolis

Entrada: gratuita

Cerrado Alternativo – O 4º Festival Cerrado Alternativo celebra a música autoral da região com uma mistura de pop, reggae, rock e psicodelia. A noite contará com apresentações de Bruno Caet, Jorge Aluvaiá, Banda Marolo e Lutano.

Horário: 21h

Local: Buteco do Miau – Av. José Nogueira Viêira, 1303 – Tiradentes

Entrada: R$ 15 na portaria

Poemas Sáficos “Antes que eu me esqueça” – Beca Rodrigues, Dáfini Lisboa e Idayane Jacques conduzem uma noite especial de poesia e prosa com o título “Antes que eu me esqueça – 50 autoras lésbicas e bissexuais hoje”, apresentando poemas e contos organizados pela autora Gabriela Soutello.

Horário: 19h

Local: R. 13 de Julho, 1592 – Centro

Entrada: gratuita

Chegada do Papai Noel no Shopping CG – Nesta sexta-feira, o “Bom Velhinho” fará um passeio especial pela capital antes de desembarcar no Shopping Campo Grande. A partir das 16h, ele sairá da Casa da Cultura, acompanhado por cerca de 30 crianças da EMEI Ayd Camargo César, localizada no Parque do Lageado. O cortejo percorrerá várias ruas da cidade, incluindo Avenida Afonso Pena, Pedro Celestino, XV de Novembro, entre outras, até chegar ao shopping às 18h30. O Papai Noel viajará a bordo de uma Silverado vermelha, enquanto as crianças seguirão no City Tour com outros personagens.

Se chover, a programação externa será cancelada, e a chegada acontecerá dentro do Shopping, na área da decoração natalina.

Horário: a partir das 16h

Local: saída da Casa da Cultura – Av. Afonso Pena, 2.270 – Centro

Entrada: gratuita

Quintal Sesc – Além de receber o Papai Noel, o evento traz nesta sexta-feira, gastronomia variada, brincadeiras e shows com o New York Circus, Fanfarra do Instituto Músicos do Amanhã e muita música com a banda Os Balaios, com o melhor do pop nacional.

Horário: a partir das 17h

Local: estacionamento do Shopping Campo Grande, em frente à Riachuelo

Entrada: gratuita

Parque Gloob – Maior parque inflável da América Latina, o Gloob Space Jump conta com mais de 3 mil metros quadrados e atrações como a Mega Escalada do E.T. (com 12 metros de altura), a Arena Musical sensorial, além do Baby Space, voltado para os menores. Valores dos ingressos vão de R$ 49,90 a R$ 99,00, com opção de Family Pass por R$ 349,00. O espaço funciona de terça a domingo, das 13h às 21h.

Ingressos antecipados podem ser adquiridos pelo site https://www.eventim.com.br.

Horário: 13h às 21h

Local: Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Bazar beneficente – O bazar reúne produtos doados pela Receita Federal, como perfumes, roupas, barracas infantis, copos térmicos, canecas e muito mais. O valor arrecadado será destinado ao Isaac (Instituto Social de Ação, Aventura e Cidadania) e à Casa da Criança Peniel, que atuam em causas sociais voltadas para o bem-estar de crianças e adolescentes em situações vulneráveis.

Horário: 8h às 21h

Local: Estacionamento do atacadista Fort Três Barras – Av. Três Barras, 1499 – Vila Vilas Boas

Entrada: gratuita

After do Pedrinho Club – Uma noite de música eletrônica com Sigther, Pedro Sena, Trampsta e Plantom.

Horário: 21h

Local: Loop Music Hall – R. Dr. Temístocles, 91 – Centro

Entrada: ingressos a partir de R$ 50, pelo link https://www.santocartao.com.br/after-do-pedrinho

Ivinhema

Aniversário da cidade – O município de Ivinhema comemora seu 61º aniversário com show de Manutti e Traia Véia nesta sexta-feira, além do DJ Vini agitando a galera.

Horário: a partir das 21h

Local: Praça de Eventos – Av. Brasil, 449 – Centro, Ivinhema

Entrada: gratuita

Sábado (9)

Exposição “Entre o Céu e a Terra” – Parte do projeto “Arte nas Estações” em Campo Grande, idealizado pelo gestor cultural carioca Fabio Szwarcwald e com curadoria de Ulisses Carrilho, a exposição apresenta 87 obras de 19 artistas autodidatas. Com um ambiente imersivo em tons de azul, que remete ao céu, a mostra explora o universo das crenças religiosas e os mitos do folclore brasileiro.

Horário: 9h às 18h

Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo – R. 26 de Agosto, 453 – Centro

Entrada: gratuita

Lançamento do livro “Os Segredos da Vovó” – As autoras Ligia Burton e Thais Barros apresentam seu novo livro em um bate-papo descontraído e aberto ao público.

Horário: 9h às 10h30

Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo – R. 26 de Agosto, 453 – Centro

Entrada: gratuita

Ensaio da Catedráticos do Samba – A festa carnavalesca já começou! A noite será marcada pelo lançamento do samba-enredo, a coroação da nova rainha de bateria, além das apresentações do grupo Kachambu e da bateria Águia Negra.

Horário: 19h

Local: R. Macaé, 572 – Vila Popular

Entrada: R$ 10 na portaria

Feijoada Solidária – A Associação Somos Anjos da Guarda promove uma feijoada com o objetivo de arrecadar fundos para apoiar entidades que cuidam de crianças em situação de risco e vulnerabilidade social.

Horário: 12h

Local: Yotedy Buffet – R. Antônio Maria Coelho, 6200 – Carandá Bosque

Entrada: ingressos a R$ 300, com reservas pelo telefone (67) 98425-2045

Oficina de construção de colares – Uma experiência prática para quem gosta de acessórios: a oficina ensina técnicas de confecção de colares com miçangas, permitindo aos participantes criarem suas próprias peças.

Horário: 9h às 10h30

Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo – R. 26 de Agosto, 453 – Centro

Entrada: gratuita

Oficina de escrita criativa – A escritora Sarah Muricy conduz uma imersão em técnicas de escrita e literatura, ideal para quem deseja aprimorar suas habilidades e mergulhar no universo das palavras.

Horário: 14h às 16h

Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo – R. 26 de Agosto, 453 – Centro

Entrada: gratuita

Teatro infantil com Pinóquio – A Turma do Bolonhesa apresenta a clássica história de “Pinóquio” em um espetáculo cheio de encanto para as crianças e suas famílias.

Horário: 17h

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo – R. Barão de Melgaço, 177 – Centro

Entrada: gratuita

CLC com Baile Carapé – Neste fim de semana acontece mais uma etapa do CLC (Circuito de Laço Comprido), a Coliseu do Laço, a mais importante das fases do campeonato. Para animar os apaixonados pela modalidade equestre, no sábado tem Baile Carapé para não deixar ninguém parado, com Jeitão Pantaneiro e Grupo Laço Aberto.

Horário: 17h às 4h de domingo

Local: rodovia MS-010, km 6 – saída para Rochedinho, após a UCDB

Entrada: gratuita

Bazar Chic – Evento beneficente com mais de seis mil peças disponíveis, a partir de R$ 9, que oferece roupas, calçados e acessórios em bom estado e com ótimos preços.

Horário: 13h às 18h

Local: Clube Estoril – R. Silvina Tomé Veríssimo, 20 – Jardim Autonomista

Entrada: gratuita

10ª Mostra FdT de Teatro – A 10ª Mostra FdT de Teatro começa neste fim de semana com o espetáculo SECO. A abertura oficial será neste sábado e, ao final da apresentação, o público é convidado para uma roda de conversa sobre “O Pensar e Fazer Teatro em Campo Grande (MS) – Grupos e Espetáculos”.



10ª Mostra FDT começa neste fim de semana, reunindo talento e reflexão sobre o teatro em Campo Grande (Foto: Vaca Azul)

SECO traz um olhar intenso sobre o período pandêmico. Na peça, dois personagens discutem afetos, dores e alegrias, explorando temas como amor, ódio e guerra em uma reflexão profunda sobre as emoções humanas em tempos de crise.

Horário: 19h30

Local: sede do Fulano di Tal – R. Rui Barbosa, 3099 – Centro

Entrada: gratuita, com reserva de ingressos pelo WhatsApp (67) 98129-7263

Espetáculo “Gran Circo Stopim” – Inspirado nos antigos circos, o espetáculo encanta com acrobacias, malabarismos e números de dança, proporcionando uma noite de diversão para toda a família.

Horário: 19h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhanduí, 200 – Centro

Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo link https://www.sympla.com.br/evento/programacao-sesc-teatro-prosa-06-11-a-09-11/2703072?referrer=linktr.ee

Tributo a Marília Mendonça – Larissa e Mariana prestam uma homenagem emocionante à cantora Marília Mendonça, relembrando seus sucessos em uma noite especial três anos após sua partida.

Horário: 18h

Local: Sunset Growler Station – Av. Afonso Pena, 5668 – Chácara Cachoeira

Entrada: a partir de R$ 40, ingressos pelo link https://www.sympla.com.br/evento/tributo-a-marilia-mendonca-3-anos-sem-ela/2634431

Coxim

Espetáculo “Revolução” – Integrando a programação do projeto “Nos Cafundós – Oficina de Teatro no Interior do MS”, o Teatral Grupo de Risco encena o espetáculo “Revolução”. A peça é uma comédia política que retrata uma pátria em decadência. A história acompanha um operário que, ao conquistar melhores salários, é demitido. Zequinha Tapioca, outro operário, tenta organizar uma revolução e decide se candidatar à presidência da república.

Horário: 13h

Local: IFMS – Campus Coxim – R. Salime Tanure, s/nn – Santa Tereza, Coxim

Entrada: gratuita

Jaraguari

O Circo do Bolachinha – Um dos últimos representantes do circo tradicional em Mato Grosso do Sul retorna à cidade com o projeto “Circo Tradicional – Resistência”.

Horário: 19h

Local: Praça Poliesportiva Elizabeth Herradon, Jaraguari

Entrada: gratuita

Nova Alvorada do Sul

Sessão do Vizinhança na Praça – O grupo TransCine levará à população sul-mato-grossense uma seleção de filmes que refletem a diversidade do cinema brasileiro. A programação inclui as produções: “Curupira, O Herói da Mata” (animação), de Gustavo Santana; “Arte pra Quem?” (experimental), de Carlota Philippsen; “Toada” (ficção), de Paulo Henrique Porto; e “Vamos Brincar?” (documentário), de Ramona Rodrigues. Cada filme aborda temas variados, promovendo um diálogo sobre a realidade social, cultural e ambiental do Brasil.

Horário: 19h

Local: Concha Acústica do Parque Nelson Tereré – Av. Irineu de Souza Araújo, 956-1074, Nova Alvorada do Sul

Entrada: gratuita

Ivinhema

Aniversário da cidade – O município de Ivinhema comemora seu 61º aniversário com dois grandes shows sertanejos neste sábado: Brenno Reis e Marco Viola e também com a dupla Thallys & Thiago. DJ Vini também tem presença confirmada.

Horário: a partir das 21h

Local: Praça de Eventos – Av. Brasil, 449 – Centro, Ivinhema

Entrada: gratuita

Anaurilândia

Festa do Peão – Anaurilândia se prepara para mais uma edição da tradicional Festa do Peão. O evento celebra a cultura sertaneja e os 61 anos do município. Neste sábado, tem show com João Bosco & Vinícius.

D

Dupla sul-mato-grossense cantará sucessos na Festa do Peão (Foto: divulgação)

Horário: a partir das 20h

Local: Parque de Exposições Maurício Thomazini – R. Uruguaiana, 1003, Anaurilândia

Entrada: gratuita

Domingo (10)

Feira da Praça Bolívia – A tradicional feira oferece uma diversidade de cultura, moda, gastronomia, artesanato e pratos típicos, além de apresentações artísticas.

Horário: 9h às 14h

Local: Praça da Bolívia – R. Barão da Torre, esquina com a R. das Garças – Santa Fé

Entrada: gratuita

Garimpasso – Com peças de primavera e verão, o evento oferece ainda venda de chope, drinks e produtos para casa.

Horário: 9h às 12h

Local: Praça da Bolívia – R. Barão da Torre, esquina com a R. das Garças – Santa Fé

Entrada: gratuita

Feira do Panamá – Um espaço que reúne artesanato, gastronomia, moda sustentável, música e muita diversão.

Horário: 9h às 15h

Local: entre as ruas Palestina e Beatriz C. Leal – Jardim Panamá

Entrada: gratuita

10ª Mostra FdT de Teatro – A 10ª Mostra FdT de Teatro segue com mais uma sessão do espetáculo SECO neste domingo. Não perca a oportunidade de assistir à peça, que aborda afetos e conflitos do período pandêmico.

Horário: 18h

Local: sede do Fulano di Tal – R. Rui Barbosa, 3099 – Centro

Entrada: gratuita, com reserva de ingressos pelo WhatsApp (67) 98129-7263

Yoga para Todos – Aula aberta de yoga para todos os níveis. Leve seu tapete, ou canga, protetor solar e água.

Horário: 9h

Local: Praça Esportiva Elias Gadia – R. Albert Sabin – Taveirópolis

Entrada: gratuita

Feira de adoção – Na última feira de adoção de 2024, a Subea disponibiliza 60 filhotes de cães e gatos em busca de um lar.

Horário: 15h às 20h

Local: Travessa Mirassol, 129 – Cel. Antonino

Entrada: gratuita

5ª Casa Aberta – Apresentação da história “Será que meu pé sabe?”, que conta a aventura de uma família pelo Pantanal, em um espetáculo interativo e poético.

Horário: 15h às 18h

Local: Grupo Casa – R. Visconde de Taunay, 306 – Amambai

Entrada: gratuita, com inscrições pelo link https://www.sympla.com.br/evento/5-casa-aberta-contacoes/2720294?referrer=linktr.ee

Lançamento de Enigmas no Rolê – O filme infantojuvenil “Enigmas no Rolê”, produzido no Estado por sul-mato-grossenses, será lançado online com transmissão ao vivo pelo YouTube, pelo link https://www.youtube.com/@EnigmasnoRole.

Local: online

Entrada: gratuita

Chegada do Papai Noel no Bosque dos Ipês – O Papai Noel chega ao Shopping Bosque dos Ipês às 18h30, mas a festa começa cedo, às 15h, com várias apresentações culturais na Praça de Eventos.

Horário: a partir das 15h

Local: Praça de eventos do Shopping Bosque dos Ipês – Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Parque dos Novos Estados

Entrada: gratuita

Chegada do Papai Noel no Pátio Central – Papai Noel desce de rapel no Pátio Central Shopping, em um espetáculo com luzes e som, acompanhado por apresentações musicais e corais.

Horário: a partir das 17h30

Local: em frente ao Pátio Central Shopping – R. Mal. Rondon, 1380 – Centro

Entrada: gratuita

Dourados

Som da Concha – Douglas Dakombi e Bêbados Habilidosos chegam a Dourados, no Som da Concha. O evento traz Douglas Dakombi, apresentando o “folk pantaneiro”, e Bêbados Habilidosos, com o show “Eterno Blues Man”, em homenagem a Renato Fernandes, ícone do blues sul-mato-grossense.



Fundada em 1995, a banda Bêbados Habilidosos é considerada pioneira do blues em Mato Grosso do Sul (Foto: divulgação)

Horário: 18h

Local: concha acústica da Praça do Cinquentenário em Dourado – Av. Marcelino Pires – Vila Industrial, Dourados

Entrada: gratuita

Jaraguari

O Circo do Bolachinha – Um dos últimos representantes do circo tradicional em Mato Grosso do Sul retorna à cidade com o projeto “Circo Tradicional – Resistência”.

Horário: 19h

Local: Praça Poliesportiva Elizabeth Herradon, Jaraguari

Entrada: gratuita

Ivinhema

Aniversário da cidade – As festividades do aniversário de Ivinhema terminam no domingo, com Pedro Paulo e Alex no palco. O DJ Vini abre as apresentações.

Horário: a partir das 21h

Local: Praça de Eventos – Av. Brasil, 449 – Centro, Ivinhema

Entrada: gratuita

Pedro Gomes

Festa do Peão – Neste domingo, João Bosco e Vinícius prometem agitar a Festa do Peão de Pedro Gomes com um show inesquecível.

Horário: a partir das 20h

Local: Clube do Laço Bonanza, Pedro Gomes

Entrada: gratuita