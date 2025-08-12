Acessibilidade

12 de Agosto de 2025 • 15:48

Buscar

Últimas notícias
X
Cultura

Fogueira de Jateí avança para se tornar Patrimônio Cultural de MS

A proposta nasceu a partir de solicitação da prefeita de Jateí, Cileide Cabral, que destacou a importância histórica e afetiva do evento para a cidade

Da redação

Publicado em 12/08/2025 às 11:56

Atualizado em 12/08/2025 às 13:06

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação

O deputado estadual Renato Câmara (MDB) apresentou, nesta terça-feira, 12, em Campo Grande, projeto de lei que declara a tradicional Fogueira de Jateí como bem cultural de Mato Grosso do Sul, garantindo sua preservação e registro pela Fundação de Cultura do Estado. A proposta nasceu a partir de solicitação da prefeita de Jateí, Cileide Cabral, que destacou a importância histórica e afetiva do evento para a cidade.

Realizada desde 1977, a festa surgiu por iniciativa do professor Manoel Sanches Gabriel, que ergueu uma fogueira de seis metros para homenagear São Pedro, padroeiro do município. Ao longo das décadas, cresceu e passou a alcançar alturas superiores a 60 metros, com estrutura formada por centenas de troncos de eucalipto e montagem que envolve guindastes, cabos de aço e elevadores hidráulicos.

Além do espetáculo da queima, a programação conta com shows musicais regionais e nacionais, apresentações artísticas, parque de diversões, cavalgada, barracas de comidas típicas e show pirotécnico. Neste ano de 2025, a cidade realizou a 48ª Festa da Fogueira, reunindo milhares de visitantes no Parque da Fogueira e reafirmando seu lugar como um dos eventos mais emblemáticos do calendário cultural de Mato Grosso do Sul.

Para o deputado Renato Câmara, o reconhecimento vai além de um ato formal. “Desde criança, meu pai reunia a família inteira para assistir à queima da fogueira em Jateí. É uma lembrança viva da nossa cultura e da nossa fé. Agora, com este projeto, essa tradição não apenas permanece, mas passa a ser oficialmente protegida como um patrimônio cultural do nosso Estado, para que as próximas gerações também a vivam e celebrem.”

A Fogueira de Jateí já integra o Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul desde 2009, mas o novo projeto busca ampliar o reconhecimento, assegurando medidas de salvaguarda previstas na Lei nº 3.522/2008 e no Decreto nº 12.686/2008. Se aprovado, reforçará o compromisso do Legislativo com a preservação das tradições e da identidade regional, valorizando uma das festas mais emblemáticas do Estado.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Renato Câmara é reeleito presidente do MDB em Dourados

• Renato Câmara estreia podcast com tema sobre ratificação da faixa de fronteira

• Renato Câmara celebra autorização das obras na Escola Marechal Deodoro de Aquidauana

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Educação

Exposição Itinerâncias chega ao câmpus da UFMS em Aquidauana

Cultura

Nova edição da revista Corumbella já está disponível

Cultura

Filial da Casa do Artesão tem crescimento contínuo nas vendas

Feira Artesão Livre tem edição especial de Dia das Mães

Feira do Artesão em Aquidauana acontece hoje na Esplanada Ferroviária

Começa hoje a Semana do Artesão em MS

Música

Banda de música que transforma a vida das pessoas já formou corneteiro do EB

Publicidade

Cultura

'O Agente Secreto' garante premiação inédita para o Brasil em Cannes

ÚLTIMAS

Saúde

Anvisa aprova medicamento oral para tratar tumores cerebrais

Oncologista diz que é maior avanço na área nos últimos 20 anos

Polícia

PM realiza palestras sobre prevenção à violência contra a mulher em Ladário

Os militares abordaram a Lei Maria da Penha, medidas protetivas de urgência, canais de denúncia e formas de apoio às vítimas

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo