Foto de jacaré sendo devorado por onça vence prêmio internacional

Ian Ford

A foto que registra o momento exato em que uma onça dá o bote em um jacaré no Rio São Lourenço, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, foi eleita a melhor da vida selvagem do ano pela Organização Mundial de Fotografia, organizadora do concurso Sony World Photography Awards 2024.

Feito pelo britânico Ian Ford, fotógrafo e dono de uma agência de viagens, a foto foi resultado de um lance de sorte, no fim da viagem.

Segundo Ian, ele saiu da pousada onda estava hospedado para ir embora quando soube que uma onça-pintada tinha sido vista nas proximidades.

Foi então que ele correu para o local em um barco, a tempo de capturar o olhar penetrante da caçadora e o desespero da presa.

Mais de 395 mil imagens de mais de 220 países e territórios foram inscritas por profissionais e amadores no concurso em 2024. O júri escolheu as melhores em 10 categorias, e uma delas será apontada como a Foto do Ano em abril.