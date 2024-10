Fundação de Cultura de MS realiza oficinas de artesanato pelo Estado

Oficina de artesanato / Karina Lima

A Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), pasta vinculada à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), realizará, em novembro, três oficinas de artesanato no estado, com foco no aperfeiçoamento profissional dos artesãos da capital e do interior. A iniciativa faz parte do projeto Artesania MS e contará com a participação média de 15 pessoas por oficina.

O projeto Artesania MS tem como objetivo fomentar núcleos de produção artesanal nos municípios de Mato Grosso do Sul, respeitando o potencial econômico e cultural de cada localidade. O intuito é resgatar técnicas tradicionais de artesanato e transformá-las em uma fonte de geração de trabalho e renda para as comunidades.

Etapas do Artesania

O desenvolvimento do Artesania MS segue etapas que podem ser personalizadas para cada núcleo, dependendo das particularidades e necessidades locais. Antes da realização das oficinas, técnicas da Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais visitam os núcleos para elaborar um diagnóstico das condições e identificar as ações mais eficazes para a produção.

As oficinas programadas para este mês são:

Oficina de crochê amigurumi, com Alexandra Ferreira Sampaio, de 4 a 8 de novembro, no Centro de Triagem Anizio de Lima, em Campo Grande.

Oficina de macramê, com Janaina Bassi Gaffuri, de 4 a 8 de junho, em Nova Andradina, na Rua Walter Hubacher, 1249.

Oficina de costura criativa, com Luiz Gugliatto, no Estabelecimento Penal Feminino de Rio Brilhante.

O Artesania MS visa promover uma fonte local de trabalho e renda de forma sustentável, criando núcleos produtivos preparados para competir no mercado.

Impacto e sustentabilidade

Katienka Klain, gerente de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da FCMS, ressalta a importância do Artesania, que desde 2007 vem impulsionando a produção artesanal no estado. “O projeto criou vários núcleos produtivos e mantém a qualidade do artesanato. É fundamental para o desenvolvimento artesanal do Estado, pois incentiva e preserva o modo de fazer sul-mato-grossense”, afirma.

O programa inclui o Programa de Capacitação, que promove o aprendizado das técnicas tradicionais de Mato Grosso do Sul, utilizando materiais abundantes nas regiões. Além disso, oferece o Programa de Aperfeiçoamento e Reciclagem, voltado para o aprimoramento técnico e melhor aproveitamento dos recursos disponíveis.

Interessados em levar o Projeto Artesania para seu município podem entrar em contato com a Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais pelos canais: artesanato.fcms@gmail.com e telefone (67) 3316-9107.