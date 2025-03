Fundtur MS leva danÃ§a e cultura ao FÃ³rum Panrotas 2025

Cia de Dança do Pantanal

Nos dias 11 e 12 de março, São Paulo recebe o Fórum Panrotas, um dos principais eventos do setor de turismo no Brasil. Para representar Mato Grosso do Sul, a Fundação de Turismo do estado (Fundtur MS) levará a Cia de Dança do Pantanal, que apresentará o espetáculo Guadakan.

A peça, com trilha da Orquestra de Câmara do Pantanal e coreografia de Chico Neller, aborda o mito indígena Guató e os desafios ambientais do Pantanal, destacando a necessidade de preservação do bioma. Segundo Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundtur MS, a arte é uma forma poderosa de conscientização sobre conservação e sustentabilidade.

O Fórum Panrotas reunirá líderes do setor para debater tendências em marketing, tecnologia, sustentabilidade e comportamento do consumidor. A participação de Mato Grosso do Sul reforça a promoção do estado como destino turístico e a valorização da sua cultura.