Gaia+ e Moinho Cultural promovem educação inclusiva em Corumbá

Divulgação

A ONG Gaia+, reconhecida como uma das 100 melhores ONGs do Brasil por seis anos consecutivos, e o Instituto Moinho Cultural Sul-Americano, premiado como melhor ONG de cultura do país em 2024, realizam uma importante iniciativa em Corumbá (MS). Hoje e amanhã, 20 e 21 de janeiro, educadores locais participam de um evento dedicado à sensibilização e práticas inclusivas no ambiente escolar.

Com a presença de Rodrigo Ruschel e Valentin Conde, educadores sociais da Gaia+, o evento apresenta o programa internacional SEE Learning (Social, Emotional, and Ethical Learning). Este programa, do qual a Gaia+ é afiliada primária no Brasil, promove habilidades socioemocionais, educação ética e inclusão de forma estruturada e prática.

Programação Estruturada e Práticas Inclusivas

Ao longo de dois dias, os participantes exploram temas como bem-estar, autorregulação emocional e estratégias de inclusão. Destaques da programação incluem:

Roda da Resiliência: Reflexões sobre compaixão, comunicação não-violenta e estratégias de fortalecimento emocional.

Protocolos de Ajuda: Ferramentas práticas para apoiar a inclusão de crianças, especialmente neuroatípicas.

Rotinas de Autocuidado: Planejamento de ações diárias para promover saúde mental e redes de apoio.

Além disso, os educadores recebem uma introdução às bases do SEE Learning, com convite para formações futuras promovidas pela Gaia+.

Impacto na Educação Local

“Nosso objetivo é que os educadores saiam desse encontro com uma visão clara e ferramentas práticas para criar ambientes de aprendizado mais inclusivos e compassivos,” afirma Eduardo Pacífico, fundador da Gaia+. A parceria com o Instituto Moinho Cultural amplia o alcance dessa iniciativa, contribuindo para mudanças duradouras na educação regional.

Sobre as Organizações

Gaia+: Há 10 anos, a ONG promove a educação com compaixão, formando mais de 2 mil educadores em práticas socioemocionais e habilidades éticas. É membro do Pacto Global da ONU, alinhando-se a cinco Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Instituto Moinho Cultural Sul-Americano: Com 20 anos de história, a instituição transforma realidades nos territórios fronteiriços do Brasil por meio da arte, cultura e empreendedorismo, beneficiando mais de 25 mil crianças e jovens.

Sobre o SEE Learning

Desenvolvido pela Universidade de Emory em parceria com o Dalai Lama, o SEE Learning oferece uma abordagem universal, baseada na ciência e não religiosa, para o desenvolvimento ético e socioemocional.