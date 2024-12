Governo de MS lança edital para fomentar cultura geek e nerd no estado

Daniel Reino/Setesc

O Governo do Mato Grosso do Sul, por meio da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), lançou edital voltado ao segmento geek/nerd.

Os recursos são do Ministério da Cultura e da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura).

A iniciativa, com inscrições abertas de 13 de dezembro de 2024 a 20 de janeiro de 2025, busca selecionar projetos culturais relacionados a tecnologia, jogos eletrônicos, RPG, ficção científica, quadrinhos, cosplay, entre outros.

O edital é destinado a oficinas temáticas e eventos de pequeno porte, promovendo a inclusão e o acesso à cultura geek no estado. Serão selecionados até 12 projetos, com um total de R$ 200 mil disponíveis: R$ 100 mil para oficinas e outros R$ 100 mil para eventos menores. Cada oficina poderá receber até R$ 10 mil, enquanto eventos poderão captar até R$ 50 mil.

Critérios e objetivos

A seleção visa incentivar a produção cultural local e estimular a participação de comunidades em atividades voltadas ao universo nerd, como festivais, workshops, criação de conteúdo para streaming e palestras. Pessoas físicas maiores de 18 anos, microempreendedores individuais, pessoas jurídicas e grupos sem CNPJ representados por pessoa física, que residam em Mato Grosso do Sul há pelo menos dois anos, podem inscrever suas propostas.

Além do apoio financeiro, os selecionados deverão oferecer contrapartidas culturais, como forma de retorno à sociedade pelos recursos recebidos. A análise das propostas e etapas subsequentes seguirão um cronograma detalhado, com previsão de homologação final dos resultados em maio de 2025 e início dos pagamentos até junho do mesmo ano.

Os interessados devem formalizar suas inscrições dentro do prazo, apresentando documentos e informações detalhadas sobre os projetos.