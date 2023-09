Governo do Estado viabilizou show nacional em comemoração aos 245 anos de Corumbá

Os 245 anos de Corumbá serão comemorados, entre várias ações programadas para todo o mês de setembro, com o show nacional do cantor Léo Chaves. A atração foi viabilizada pelo Governo do Estado e confirmada durante reunião entre o prefeito Marcelo Iunes e o governador Eduardo Riedel, realizada na noite dessa segunda-feira, 28 de agosto.

“O governador é um grande parceiro da nossa cidade, já demonstrou isso diversas vezes. E agora não foi diferente. O Eduardo Riedel entende que essa é uma data especial para toda a população e por isso vai presentear os corumbaenses com esse grande espetáculo”, afirmou o prefeito Marcelo Iunes.

Durante a agenda, que contou com a presença do secretário de Governo do Estado, Pedro Caravina, do secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, e do secretário municipal de Governo, Luiz Antônio Pardal, o prefeito também apresentou algumas sugestões para o Festival América do Sul, programado para o segundo semestre deste ano.

“Queremos que o FAS continue sendo mais um indutor da economia local, movimentando o comércio, gerando empregos diretos e indiretos, atraindo turistas e incentivando a arte a cultura local”, explicou Marcelo Iunes, reforçando a importância do evento para toda região corumbaense. O XVII Festival América do Sul – FAS 2023 acontece de 26 a 29 de outubro em Corumbá.

Léo Chaves

Reconhecido como um dos principais artistas nacionais há mais de 15 anos ao lado do irmão Victor e também por sua carreira solo, a voz de Léo Chaves conquistou fãs por todo o país e América do Sul. Além de músico, é também palestrante, escritor, CEO da EAI Educa, fundador do Instituto Hortense, e também tem seu nome associado a diversas marcas no mercado publicitário.

Atuando como palestrante desde 2016, já se apresentou por todo o país por mais de 250 vezes em eventos corporativos e abertos ao público, sobre temas como liderança, reinvenção, caminhos para se construir uma marca pessoal de valor e, por fim, o que os palcos não contam.

Em julho de 2019 lançou sua carreira solo em uma canção com a participação da cantora Ludmilla. Após alguns lançamentos, Leo Chaves retornou para o estilo romântico com o single “Proposta Indecente”, lançado em junho de 2021. Lançada em setembro, “Por Causa de Você” ocupa as primeiras posições nas rádios do Brasil.

O primeiro DVD solo do cantor foi gravado em São Paulo, no dia 30 de setembro de 2021, e contou com as participações de Henrique & Juliano, Gusttavo Lima, Xand Avião e Guilherme & Benuto, e será lançado em janeiro de 2023.