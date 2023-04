Governo levará cultura e lazer para pessoas acima de 60 anos em MS

Festival de chamamé, em Porto Murtinho / (Foto: Divulgação)

O Governo do Estado, por meio da FCMS (Fundação de Cultura de MS), inicia a partir de maio o projeto Cultura em Movimento +60, que tem o objetivo de levar cultura e lazer para as pessoas idosas dos municípios de Mato Grosso do Sul. A abertura do projeto será no dia 4 de maio no CCI Vovó Ziza, em Campo Grande, com a realização de um baile com a Banda Lilás.

Todas as quintas-feiras, em uma cidade do Estado, será realizado um baile para que os idosos tenham momentos de lazer. No dia 18 de maio será a vez da cidade de Rochedo receber o show da banda Beny. Durante todo o ano, nas quintas-feiras, centros de convivência e CRAS terão eventos como esse.

Para o presidente da FCMS Max Freitas, “Além do Cultura em Movimento +60, em breve lançaremos um edital Glorinha Sá Rosa, com o objetivo de contratação de artistas de todas as áreas nessa faixa de idade. É mais um compromisso com o acesso à cultura para toda a nossa sociedade”.

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), nos últimos cinco anos houve um acréscimo de quase 100 mil pessoas idosas no Estado de Mato Grosso do Sul. Isto significa que de cada 20 sul-mato-grossenses, três têm 60 anos ou mais. São 412 mil pessoas idosas residindo no Estado, equivalente a 15% da população total. Essa parcela populacional cresce em velocidade três vezes maior que a média do restante da população.